Programa pioner per impulsar l'ajut a persones amb lesió medul·lar a tenir fills

Vall d'Hebron ha posat en marxa un programa d'atenció integral a la salut sexual i reproductiva per a persones amb lesió medul·lar. És una iniciativa pionera a Catalunya i que vol ser referent a l'Estat, amb un equip multidisciplinari que pot assessorar i acompanyar aquelles persones que volen tenir fills en totes les etapes, des del tractament de reproducció assistida si és necessari fins al seguiment durant l'embaràs, el part i després, per prevenir i tractar complicacions que les dones amb lesió medul·lar tenen més risc de patir, com úlceres per pressió o infeccions d'orina, entre d'altres.

El programa també es dirigeix als homes que vulguin ser pares, amb tecnologia per obtenir mostres d'espermatozoides, ja que els pacients solen presentar dificultats d'erecció i ejaculació, i inclou educació per a l'autoreconeixement i el plaer en les relacions sexuals. Tot i que la majoria de les dones amb lesió medul·lar experimenten un període d'amenorrea –absència del fluix menstrual– de sis a dotze mesos després de la lesió, entre el 50 i el 90% recupera el cicle mensual i la seva fertilitat no queda afectada.

Ara bé, factors físics relacionats i psicològics poden tenir una repercussió en la salut sexual i reproductiva.