Salut impulsa un web per decidir sobre l'atenció al final de la vida

El Departament de Salut de la Generalitat va presentar dimarts un web en el qual explica què s'entén per atenció a la fi de la vida i quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia en fase avançada o quan la persona té un pronòstic de vida de poques setmanes o mesos. El web Decisions Compartides en Atenció al Final de la Vida, que coordina i gestiona l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aqua), ofereix informació i ajuda a reflexionar per ajudar les persones a identificar les seves preferències i expressar-les anticipadament per decidir com volen viure l'etapa final de la vida. Els responsables de la iniciativa han explicat que s'entén per etapa final de la vida la fase en què les persones «pateixen una malaltia progressiva, avançada, incurable, sense possibilitats raonables de resposta al tractament curatiu, i es té un temps de vida limitat i reduït».

Segons el Departament de Salut, l'atenció al final de la vida no intenta avançar ni retardar el moment de la mort, però s'ha de respectar la voluntat, valors i prioritats de la persona malalta. A més de les cures pal·liatives, prioritàries per alleujar el patiment i garantir la qualitat de vida i dignitat de la persona, el web recomana donar resposta també a altres dimensions i necessitats físiques, socials, emocionals o espirituals.

Al web s'explica que, d'acord amb el principi d'autonomia, les persones tenen dret a triar lliurement com volen que sigui l'atenció al final de la seva vida, i informa de la possibilitat de fer-ho amb la Planificació de decisions anticipades o el Document de voluntats anticipades.

El nou web també proporciona un qüestionari sobre situacions per afrontar i prendre decisions difícils i transcendentals, segons les preferències i opinions de la persona, davant la mort propera.

Els continguts del web han estat elaborats per un equip pluridisciplinar d'experts de diversos centres sanitaris, entre ells del Parc Sanitari Pere Virgili, i un grup de pacients, que han desenvolupat el qüestionari d'ajuda a les persones per seleccionar els aspectes més rellevants en l'etapa de final de vida segons les seves preferències.