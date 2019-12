Aquest és l'aliment amb el qual t'aprimaràs si el menges cada dia

Quan comences un pla d'aprimament sempre sorgeixen dues preguntes claus: quins aliments haig de menjar? Quins exercicis m'ajudaran? Moltes vegades la mandra de trencar els hàbits diaris comporta pensar que una dieta saludable va lligada només a simples amanides i a passar hores i hores en el gimnàs aixecant pesos i corrent. Però això no és així. Existeixen múltiples acompanyaments amb els quals donar aquest toc especial de sabor als teus plats i les receptes són tant extenses com delicioses.



Alguna cosa en el que coincideixen tots els experts en nutrició és que no existeixen les "dietes miracles" ni els denominats "superaliments". Perdre aquests quilos de més comporta esforç i paciència, però aquesta constància és sinònim d'èxit i abans dels que creïs començaràs a veure resultats. A més, i molts més important, el teu cos i la teva salut t'ho agrairan.



No obstant això, sí que existeix un aliment, com explica Proviotico en la seva pàgina, que et pot ajudar a perdre greix si el prens cada dia. Es tracta dels fruits secs. Els experts coincideixen que ajuden a perdre pes i són un complet ideal per a evitar el temut "menjar entre hores". Tot fruit sec té una característica comuna: la seva composició natural té un 50% menys d'aigua -d'aquí el seu nom-. "30 grams al dia contribueixen a la pèrdua de greixos guanyant salut", expliquen des de Proviotico. Per a això, dónen sis opcions amb la quantitat justa de fruits secs que s'han de consumir si es vol que el cos comenci a perdre greix.





El recomanable és ingerir al dia una d'aquestes opcions: 20 ametlles, 20 avellanes, 15 anacards, 18 meitats de nous, 60 festucs (pelats, això sí) i 15 nous de macadàmia. Amb aquestes quantitats t'assegures ingerir 30 grams de fruits secs al dia, els quals t'ajudaran a perdre greix. I si et passes de quantitat? com expliquen en el post "no és la fi del món" donat "que tampoc s'ha vist un increment de pes significatiu".Els fruits secs també tenen qualitats que, una cosa fonamental si hem establert un pla saludable. Les ametlles, per exemple, contenen magnesi i triptòfan, un aminoàcid que generai serotonina, la qual és la responsable per a produir melatonina, una proteïna que s'encarrega de la funció del somni.