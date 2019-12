Dia Mundial de la Sida: clam contra l'estigma i la discriminació de les persones amb VIH

Entitats agrupades en el Comitè 1 de Desembre, Govern, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona han convertit el Dia Mundial de la Sida, aquest diumenge, en un clam contra l'estigma que pateixen encara les persones amb VIH. "La lluita contra l'estigma i la discriminació és responsabilitat d'una societat compromesa amb els drets humans, ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut i produeixen desigualtats en l'accés als serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l'habitatge", adverteixen institucions i administracions en un manifest conjunt, en què assenyalen que el Pacte Social contra la discriminació posarà les bases de l'estratègia per resoldre aquesta vulneració de drets. Per la seva banda, el Comitè 1 de Desembre reclama un "desplegament immediat" del pacte, amb "una dotació pressupostària adequada" perquè es pugui fer efectiu arreu del territori.

Els actes de l'1 de Desembre han començat amb el Tapís Memorial de la Sida desplegat alhora des dels balcons del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona amb representants institucionals, entre els quals la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, així com de les entitats que treballen en l'àmbit del VIH.

A Catalunya, es va van registrar 613 nous diagnòstics el 2018, un 4,9% menys respecte al 2017 i un 26,7% menys respecte al 2013. Tot i aquesta disminució, el manifest impulsat per Salut Pública, al qual s'han adherit més de 130 institucions, subratlla que cal continuar treballant per evitar noves infeccions i per diagnosticar ràpid els casos per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar la transmissió del virus.

L'esforç conjunt de les administracions, teixit associatiu, societats científiques i ciutadania traça el camí per prevenir noves infeccions i millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb el VIH, segons aquest manifest, que porta per títol 'Ni estigma ni discriminació!' i que s'ha llegit a l'acte institucional al Palau de la Generalitat. Educació, sensibilització, inclusió, apoderament i atenció a la cronicitat són alguns dels àmbits en què s'ha de treballar.

Entitats i administracions coincideixen que el Pacte Social contra la discriminació i l'estigma del VIH ha de ser el principal instrument polític i social a Catalunya per garantir els drets de les persones amb VIH i eradicar totes les formes de desigualtat que encara pateixen. Govern i agents socials van presentar aquesta setmana un document que servirà com a base per al futur pacte, que s'espera que s'aprovi durant els primers mesos de l'any que ve.

El Comitè 1 de Desembre destaca que aquest és un pacte llargament reivindicat per les entitats i per això n'exigeix la "imminent" aprovació. Així ho ha reclamat en el seu manifest, que s'ha llegit a la plaça de Sant Jaume després de l'acte institucional, en què les entitats també han participat. La directora de cinema Carla Simón ha estat l'encarregada de posar-hi veu. L'opera prima de Simón és l'elogiada pel·lícula 'Estiu 1993', que explica la seva història després que els pares morissin a causa de la sida quan ella era una nena.

La presidenta del Comitè 1D, Mercè Meroño, ha explicat situacions de discriminació com les dificultats de les persones amb VIH per accedir a una assegurança, a un habitatge o a una feina pel sol fet de ser seropositives. Meroño també ha alertat que les persones amb VIH pateixen de vegades discriminacions en l'àmbit de les cures o de l'atenció a la salut per "manca de formació, sensibilitat i protocols clars". Les entitats adverteixen en aquest sentit que la serofòbia -prejudicis cap a les persones seropositives- "encara és molt present en l'àmbit sanitari, laboral, social o legal".



Altres reptes

En l'acte institucional, la consellera de Salut ha destacat que un dels reptes principals ara és atendre l'envelliment de la població amb VIH; un repte "nou" i "bonic", ha dit Vergés, perquè fa uns anys aquesta realitat no existia i a darrere el qual hi ha l'"èxit" dels tractaments i la recerca. Es calcula que en els propers anys el 70% de les persones amb VIH tindrà més de 50 anys.

Un altre dels reptes és la implementació de la pastilla preventiva del VIH, l'anomenada profilaxi preexposició i coneguda com a PrEP, després que fa unes setmanes es fes efectiva la incorporació d'aquest medicament a la cartera de serveis públics de l'Estat. La PrEP ha estat una llarga reivindicació de les entitats.

A més de la consellera, també han intervingut a l'acte institucional la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa; el diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i la presidenta del Comitè 1 de Desembre.

Han assistit a l'acte al Palau de la Generalitat el secretari de Salut Pública, Joan Guix; el director del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, Joan Colom; el director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, i altres representants institucionals, així com membres de les entitats que treballen en l'àmbit del VIH.