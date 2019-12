Aproven una gran aliança dels centres públics d'investigació de Catalunya

El Govern va aprovar dimarts la creació d'una aliança estratègica entre els instituts de recerca i innovació en salut vinculats a l'Institut Català de la Salut (ICS), en una primera fase, i obert a la incorporació futura d'altres centres del sistema català de salut. Aquesta estructura, que operarà inicialment sota la denominació d'Aliança Iriscat (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), és un dels projectes estratègics del Departament de Salut per consolidar i potenciar aquest espai en Recerca i Innovació R+I referent del sud d'Europa.

L'Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr.Josep Trueta (Idibgi) serà un dels centres que formarà part de l'aliança juntament amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gol (Idiap Jordi Gol i Gurina).

L'acord de Govern preveu la creació d'un espai de treball cooperatiu entre els instituts de recerca i innovació del sistema català de salut que haurà de ser ratificat en els respectius òrgans de govern de cada centre. L'objectiu de l'Aliança Iriscat és desenvolupar una estratègia coordinada per aprofitar millor els avantatges d'actuar de forma col·laborativa, així com l'alt nivell d'estàndards de l'organització assistencial i d'investigació per millorar la recerca translacional i clínica del sistema català de la salut i, en conseqüència, la salut de la població del país.

També acorda la creació d'un Pla estratègic que, a més de definir les línies estratègiques de l'aliança, tindrà en compte els mecanismes d'incorporació futura d'altres instituts de recerca i innovació del sistema català de salut. L'Aliança Iriscat és el resultat d'una reflexió estratègica i treball conjunt, iniciat des de fa mesos, entre el Departament de Salut, l'ICS i el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Repercussió positiva a Girona

Anna Ribas, gerent de l'Idibgi, valora «molt positivament» l'aliança, ja que suposarà un «pas significatiu» per la recerca a Girona. «La manca de recursos en el món de la recerca fa que sigui necessari treballar de manera cooperativa i el projecte que s'ha engegat a Catalunya serà molt eficient en aquest aspecte», explica Ribas. La xarxa Iriscat suposarà que cada institut «disposi de serveis interns que no hi havia» i també «s'escenificaran estructures amb l'avantatge que es reduiran costos en l'àmbit global». D'altra banda, la gerent d'Idibgi valora la «visibilització cap a Europa i el món com un únic institut gran i eficaç».

L'acord determina que a la llarga es crearà un espai físic on els membres de cada institut es reuniran. «El lloc encara no l'hem decidit però s'ha de tenir en compte que fa temps que ens reunim per preparar l'aliança i a partir del gener farem comissions de diversos especialistes», matisa Anna Ribas. Amb aquesta agrupació, els instituts de recerca de Catalunya podran dur a terme estudis més transversals en els quals hi participaran especialistes dels set instituts catalans. Això no vol dir, però, que els centres deixin de fer, també, els seus estudis de manera independent tal com s'ha fet fins ara. D'aquesta manera, els centres podran combinar diferents metodologies de treball.