Comissions Obreres defensa l'hospital Trueta a Girona a la Comissió de Salut al Parlament

Avui la Federació de Sanitat de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya assisteix a la Comissió de Salut del Parlament, on entre d'altres temes es debat una proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, presentada per En Comú Podem, i una nova proposta de resolució, en la mateixa línia, presentada per Ciutadans. Pel que fa a la primera proposta, diu que «Girona ha de continuar tenint un hospital 100% públic que serveixi de centre de referència territorial i és per això que es demana als nous pressupostos una partida pressupostària per a iniciar el projecte de construcció del nou Trueta als terrenys proposats per l'Ajuntament de Girona».

Des de CCOO constaten que «ja han passat quatre consellers i conselleres de Salut amb les promeses del nou hospital sense que cap s'hagi compromès i hagi pres la decisió ni tan sols de la seva ubicació». El sindicat també aposta pels els terrenys de Domeny oferts per l'Ajuntament ja que són «el lloc idoni per mantenir la qualitat assistencial de tota la regió sanitària de Girona, així com la de mantenir una sanitat 100% pública». Els membres de CCOO també s'han mostrat des del principi «detractors de la unificació del nou Trueta amb l'Hospital Santa Caterina de Salt» perquè, entre d'altres coses, «no podem quedar-nos amb una única porta d'urgències, amb els conseqüents col·lapses i totalment contraindicat en cas de catàstrofes». El sindicat també argumenta que es «perdria» accessibilitat i equitat del sistema sanitari i «es perdria» proximitat pel fet d'enviar a tots els usuaris i usuàries a un sol centre.

A més, a Salt, actualment amb la sortida sud de l'autopista «es generen cues quilomètriques diàriament, i més encara quan es construeixi el complex de botigues i d'oci previstos».

Des de CCOO creuen que l'Hospital Santa Caterina es dedica a un tipus de patologia, que cal mantenir, però que el Trueta és un hospital «d'alt nivell» on es fa terciarisme i «necessitem potenciar-ho però en un nou edifici».

Finalment reconeixen que hi ha hagut alguns professionals que aposten per fusionar a Salt els dos hospitals, però insinuen que la majoria ho fa per altres interessos diferents als què «volem la majoria dels professionals i la ciutadania, i que temem que el que es vulgui sigui la potenciació de la nova Clínica Girona.



La majoria de la plantilla, a favor

Membres del sindicat consideren que a Domeny també hi ha «gran quantitat de terrenys totalment urbanitzats al voltant, per tal que el complex sanitari vagi acompanyat d'un Campus Universitari de Ciències de Salut, i molt proper a l'Institut Narcís Xifra, on milers d'estudiants de formació professional de diferents branques sanitàries hi fan pràctiques». Asseguren que ja han recollit prop de 4.000 signatures, de les quals quasi 900 són de professionals del propi Trueta, on aposten per la ubicació del nou Trueta als terrenys de Domeny.

En definitiva, des de CCOO consideren que la regió sanitària de Girona té suficient població a cobrir per la sanitat –més de 800.000 habitants– com perquè «haguem de mantenir els dos hospitals en zones geogràfiques diferenciades i amb qualitat i equitat assistencial», i «demanem a tots els partits polítics amb presència a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya que votin en conseqüència respecte a allò que és millor per a la ciutadania, i això passa per construir el nou Hospital Trueta a Girona».