Descobreixen que uns cossos de glucosa poden suprimir elements de rebuig al cervell

Un estudi ha revelat que els cossos amilacis (CA), uns cossos formats per polímers de glucosa presents en el cervell, serveixen per empaquetar i expulsar substàncies rebutjables que genera el cervell, segons un article publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences.

Aquests cossos, que van ser descrits per primera vegada el 1837 i dels quals fins ara no es coneixia del tot la seva funció, «actuen com a contenidors de substàncies de rebuig que són expulsades fora del sistema nerviós i posteriorment són eliminades», han subratllat els investigadors i directors de l'estudi, Carme Pelegrí i Jordi Vilaplana.

Els CA «abunden en el cervell de persones d'edat avançada i en pacients afectats per malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson o la malaltia de Huntington» i aquest treball «obre noves perspectives en la pràctica clínica contra les malalties neurodegeneratives», segons la investigació. Aquest estudi servirà per «investigar nous biomarcadors que ajudin a identificar i avaluar el grau de progressió de les malalties neurodegeneratives o cerebrals», segons els investigadors.

El treball ha estat dirigit pels professors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i de la Universitat de Barcelona.