Una dona rescatada a Núria torna a la vida després de sis hores amb el cor aturat

La coordinació entre els Bombers, el SEMi l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit salvar la vida a una dona amb hipotèrmia severa que va tenir el cor aturat durant sis hores. La dona va ser rescatada a la Vall de Núria inconscient i amb una temperatura corporal de 18 graus.

Els serveis d'emergència van practicar-li les primeres maniobres de reanimació per traslladar-la com més aviat millor a l'Hospital Vall d'Hebron, on se li va aplicar la tècnica ECMO, l'oxigenació amb membrana extracorpòria, per reoxigenar els teixits i reescalfar la pacient. Més de sis hores després, el cor de la pacient va tornar a bategar de forma autònoma. El cas és ''excepcional'' perquè és una de les reanimacions més llargues al món amb un ús de la tècnica ECMO pionera a l'Estat.