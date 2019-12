Impulsen una iniciativa d'un any per lluitar contra l'obesitat infantil a la Cerdanya

Aquest desembre ha començat el programa Cerdanya en forma KIDS, ideat per especialistes en salut infantil de la Fundació Hospital de Puigcerdà i de l'Hospital de Cerdanya i, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Puigcerdà i del Consell Comarcal. Amb un grup inicial de deu nens i nenes d'entre 4 i 12 anys, un equip multidisciplinari de metges, infermers, dietista i professionals del Consell Esportiu posen en marxa una iniciativa pionera a la comarca, per a la detecció i tractament de l'obesitat i el sobrepès infantil. Aquestes patologies constitueixen, segons l'OMS, un dels principals problemes de salut pública del segle XXI, que va en augment, a un ritme alarmant.

Segons l'última Enquesta de Salut de Catalunya, un 35,6% dels infants d'entre 6 i 12 anys presenten sobrepès o bé obesitat, condicions que els predisposen a patir problemes cardiovasculars o malalties cròniques com la diabetis i alguns tipus de càncer. Diferents estudis posen de manifest que el 95% dels casos d'obesitat són secundaris a l'estil de vida –degut a factors externs–, que es poden modificar, com ara l'alimentació i la manca d'activitat física. Per aquest motiu, el programa Cerdanya en forma KIDS enfoca la detecció i tractament de casos de manera pluridisciplinària i incorporant les famílies en tot el procés.



Desenvolupament del programa

El programa tindrà una durada d'un any. Els seus objectius són establir hàbits alimentaris saludables, aconseguir una estabilització/disminució relativa de l'Índex de Massa Corporal, reforçar l'autoestima dels infants i promoure hàbits de vida activa, amb prescripció d'exercici físic i esport, de manera regular i planificada. Al llarg dels mesos de seguiment es faran cinc visites amb la dietista-nutricionista, nou visites

a la Unitat de Medicina de l'Esport i onze visites d'infermeria de pediatria d'Atenció Primària, que es complementaran amb trucades de seguiment. Paral·lelament, s'oferirà una activitat extraescolar d'activitat física, específica per als nens/es del programa, dirigida per un professional de l'esport amb una periodicitat d'una hora setmanal. El progrés dels participants s'avaluarà cada tres mesos, mitjançant indicadors homologats. Durant tot el programa, els nens i nenes estaran monitoritzats pel grup de professionals i si es detecten factors de risc o bé l'evolució no és l'esperada, els participants seran derivats a especialistes.