Les inscripcions per a la sisena cursa en marxa contra el càncer organitzada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer i patrocinada per Trade Inn ja estan obertes. L'esdeveniment tindrà lloc a Girona el proper dos de febrer i hi haurà una caminada, una marxa i una cursa infantil. Es desenvoluparan al llarg del matí.