Nou rècord de donació d'òrgans a l'Estat espanyol en un dia

Els òrgans de dinou donants morts en 24 hores en diferents punts de l'Estat el 29 de novembre van permetre realitzar 38 trasplantaments. Quatre hospitals catalans van participar en el dispositiu, que suposa un nou rècord d'activitat en donació d'òrgans. Es tracta dels hospitals Vall d'Hebron, Clínic, Bellvitge i del Mar. Es van fer 23 transplantaments renals, 10 hepàtics, 2 bipulmonars, un combinat de pàncrees i ronyó i dos cardíacs, un d'aquests infantil. Cinc donants van ser-ho en asistòlia i un d'ells és internacional. En total, hi van participar 27 hospitals de 13 comunitats, a més d'un centre francès. Es van mobilitzar vuit vols per traslladar equips i òrgans, cinc d'aquests privats i tres comercials. Hi van participar 12 aeroports. El rècord anterior estava establert en 15 donants morts i un viu, el 14 de desembre del 2015.

El mes de novembre ha estat excepcional en aquest sector. Hi ha hagut dos dies en què es van registrar quinze donants en un sol dia, quan la mitjana del 2018 era de sis al dia.