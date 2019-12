Premien un projecte social de l'hospital de Palamós a la Nit del Voluntariat de Girona

Divendres al vespre es va celebrar la 14a Nit del Voluntariat al pavelló de Fontajau de Girona, on també es van lliurar els Premis Voluntariat, que són concedits per la Federació Catalana del Voluntariat Social. El premi Lluís Martí al Valor Social va ser per al projecte Popets per als més menuts de l'Hospital de Palamós. Van recollir el guardó Sandra Medina, treballadora social de SSIBE i coordinadora del voluntariat de l'Hospital de Palamós i Montse Leal, voluntària referent de teixit que coordina el grup d'una vintena de voluntàries teixidores. El premi tenia una dotació econòmica de 1.500? que ajudarà a finançar algunes de les activitats que du a terme a l'equip de voluntariat.

Aquest és el segon any consecutiu que l'Hospital de Palamós s'endú un premi a la Nit del Voluntariat. L'any passat es va premiar l'Espai Rialles, dedicat a nens i nenes ingressats a la 5a planta.

El Taller de Noupops és una de les activitats que realitza el servei de voluntariat conjuntament amb l'Associació Noupops ONG Un fil per la vida. La idea neix a Dinamarca el 2012 i consisteix en teixir popets a crochet destinats exclusivament als nens prematurs. Està comprovat que el tacte amb el popet els ajuda a desenvolupar-se millor i més ràpidament dins la incubadora.

A Palamós, una desena de voluntàries teixeixen els popets i els envien a l'Associació Noupops perquè els validin, els higienitzin i els distribueixin pels hospitals de Catalunya que més ho necessitin.

A més de fer popets, el grup de voluntàries ha creat la Fivi, una balena teixida també a crochet i destinada a ser venuda, per tal de captar fons per comprar el material i fer més popets. Es va presentar el passat 15 de novembre, dins les activitats celebrades en el Dia Mundial del Nen Prematur. El taller de noupops es va iniciar el febrer de 2018. Actualment compta amb un equip estable.