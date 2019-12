La recerca a Catalunya mou més de 300 milions d'euros anuals d'ingressos

Catalunya té una vintena de centres i instituts de recerca en l'àmbit de la salut, on hi treballen aproximadament 6.750 persones amb dedicació íntegra a temps complet, de les quals pràcticament el 90% són persones investigadores o directament relacionades amb els processos de recerca.

La recerca mou més de 300 milions d'euros anuals d'ingressos entre aportacions de la Generalitat, fons competitius, i fons no competitius i altres aportacions. L'impacte de la recerca en salut a Catalunya es tradueix, també, amb prop de 6.000 assajos clínics en curs i prop de 9.276 documents citables.

Ja al 2016, amb la vocació de situar Catalunya en un escenari d'avantguarda, el Departament de Salut va crear el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, PERIS, 2016-2020, per tal de planificar i coordinar les línies generals de la recerca i innovació en salut de la Conselleria. Aquest Pla, que inclou convocatòries d'ajuts a la recerca per concurrència competitiva, haurà destinat en els darrers quatre anys uns 40 milions d'euros, aproximadament. S'estima que cada euro que s'inverteix en recerca en ciències de la salut es multiplica exponencialment a curt i mitjà termini.

L´Idibgi es va crear el 2005 i té els seus orígens en la Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995), i la seva finalitat és promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l' àmbit de les comarques de Girona. Des de l' any 2008 té caràcter públic, amb l' entrada de la Generalitat en els òrgans de govern, i actualment forma part, com a centre adscrit, al programa CERCA. L'Idibgi està estructurat amb grups de recerca de l' Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i de la Universitat de Girona, l' Institut de Diagnòstic per la Imatge, l' Institut Català d' Oncologia i l' Institut d' Atenció Primària / Institut Català de la Salut a Girona. Pretén vertebrar i desenvolupar la recerca de qualitat en ciències biomèdiques i de la salut pública i comunitària i promou la seva translació a la pràctica habitual.