Oncolliga engega la campanya solidària 'Tu pots girar la truita' per recaptar fons

La fundació Oncolliga de Girona ha posat en marxa una nova campanya 'Tu pots girar la truita' per recollir fons per reforçar el servei d'atenció psicològica dels malalts de càncer i engegar un nou programa d'atenció a les escoles. La iniciativa posarà a la venda espàtules de fusta a un preu de cinc euros. El cuiner Joan Roca hi col·labora protagonitzant l'espot promocional de la campanya i, per tal de fer-la viral, s'ha organitzat un concurs a Instagram on es convida els participants a penjar el seu propi vídeo fent una truita i girant-la amb l'espàtula. Per participar-hi, cal citar la fundació (@oncolligagi) i utilitzar l'etiqueta #tupotsgirarlatruita.

Durant la presentació, la presidenta de l'entitat, Lluïsa Ferrer, ha agraït la col·laboració dels germans Roca que "mai tenen un no per a nosaltres" i ha recordat que la iniciativa té el seu antecedent en una altra que es va fer l'any 2013, on també van participar els cuiners.

Els estris de fusta, que tindran gravat el lema de la campanya al mànec, han estat fabricats per l'empresa Mundet, de les Planes d'Hostoles, a la qual se li ha encarregat una primera tirada de 2.000 peces, tot i que la intenció de la fundació és vendre'n 5.000 en els propers mesos. Les espàtules es vendran a la seu d'Oncolliga, a les parades que fan les delegacions i a diversos establiments que es poden consultar al web de l'entitat.

'Tu pots girar la truita' és la primera de les tres campanyes solidàries que la fundació vol englobar sota el lema 'Tu pots!' i que té com a objectiu apoderar les persones afectades de càncer i els seus familiars, a més d'ajudar-los a superar els reptes que sorgeixen després del diagnòstic.

Durant l'any passat, Oncolliga va oferir atenció psicològica a 563 usuaris (entre afectats i familiars) en un total de 3.660 visites. D'aquestes, el 66% es van fer en l'àmbit hospitalari i al CAP de l'Escala; el 15% a la seu de la fundació a Girona; el 13% a domicili i el 4% als Pades.