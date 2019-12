Quatre de cada deu estudiants gironins de 1r de primària tenen càries

Quatre de cada deu estudiants de 1r de primària de la regió sanitària de Girona tenen càries. Són dades recollides durant les revisions de salut bucodental que s'han fet en el curs 20018-2019 a 306 escoles. La proporció d'afectacions entre aquest col·lectiu és la mateixa que les dades de l'estudi de fa un any. Concretament, s'han fet 17.213 revisions a alumnes de 1r i 6è de primària i en cada cas s'ha emès un informe per a les famílies. En el cas dels alumnes de 6è, la presència de càries és més baixa. S'ha detectat en una mitjana del 35,9% de l'alumnat, una proporció també similar a la del curs passat. Els alumnes del Pla de l'Estany i Alt Maresme són els que tenen una boca més sana.

Durant el curs 2018-2019, es van fer revisions bucodentals a 17.213 alumnes d'un total de 18.690 estudiants a la regió sanitària de Girona. De les revisions fetes, , 8.465 eren de 1r i 8.748, de 6è de primària. En cada cas, s'ha enviat un informe a les famílies.

Segons les dades recollides, el 39,9% de l'alumnat de 1r de primària estava afectat de càries, una proporció molt similar a l'estudi del curs anterior. Per contra, els que tenen una millor salut bucodental són els alumnes del Pla de l'Estany (un 68,4%) seguit dels de l'Alt Maresme (64,1%). Per contra el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Garrotxa són les zones amb un percentatge d'alumnat més elevat afectat de càries.

I en el cas dels alumnes de 6è, els estudiants amb càries representen una mitjana del 35,9% de l'alumnat examinat, una xifra similar a anteriors cursos. L'Alt Maresme i el Pla de l'Estany també concentren els alumnes amb una millor salut bucodental. Concretament, un 69,9% i un 66,7%, respectivament. I a l'altra banda, hi ha els estudiants amb més càries que es concentren sobretot a l'Alt Empordà, Ripollès i Garrotxa.

D'altra banda, els infants de 1r de primària amb càries activa, obturades o extretes tenen una mitjana d'afectació de 2,19 dents permanents i 3,8 dents temporals (de llet), mentre que a 6è de primària la proporció és de 2,26 dents permanents afectades i 2,08 en dentició temporal.

La tria de centres i les activitats fetes



El programa de salut bucodental als centres escolars es fa des del Servei de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona, conjuntament amb els professionals d'odontologia i estomatologia del sistema sanitari públic i personal docent del Departament d'Educació.

Els centres escolars es classifiquen segons si tenen un percentatge alt d'alumnat de 1r de primària afectat de càries (igual o superior al 50%) o no. En aquests centres es potencia el programa d'activitats, no només durant l'educació primària sinó també abans, durant l'educació infantil, on per exemple es fa l'activitat 'Ensenya'm les dents', la qual introdueix el raspallat dental diari i es donen a conèixer pautes per seguir una dieta de baix risc de càries. Durant el curs 2018-2019 en 91 de 306 escoles el 50% o més de l'alumnat de 1r de primària presentava una o més càries. Segons els experts, els "determinants socials tenen molt de pes en la prevalença de càries" així com en d'altres malalties bucodentals.

Pel que fa a les activitats, hi han participat 19.556 alumnes procedents de 168 centres escolars d'educació infantil i primària. Així, el 54,7 % de centres de la demarcació han seguit almenys un taller. El Baix Empordà (81%) seguida pel Gironès (67%) són les zones on en més centres s'han treballat activitats. Cada activitat es valora qualitativament, i a més, es fan enquestes per saber si l'alumnat ha assumit el contingut.

Per reduir la càrrega de malalties bucodentals (no només de la càries), a tota la població, els professionals d'odontologia i estomatologia fan un seguit de recomanacions, com ara rentar-se les dents amb un dentífric amb fluor com a mínim dues vegades al dia (especialment abans d'anar a dormir), reduir la ingesta de sucres, augmentar el consum de fruites i verdures fresques i visitar el dentista com a mínim un cop a l'any.