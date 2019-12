78 metges signen un manifest perquè el nou hospital es faci entre Girona i Salt

78 metges caps de servei dels hospitals Josep Trueta de Girona i del Santa Caterina de Salt han signat un manifest reclamant la construcció del nou centre sanitari a la zona sud de l'àrea metropolitana, entre els termes municipals de Girona i Salt. Els metges han apuntat que la seva proposta "no necessàriament" s'ha de fer a Salt, sinó que el parc hospitalari que projecten podria incloure terrenys de Girona, tal com ha afirmat el doctor Ramon Brugada. El portaveu del col·lectiu també ha respost que els terrenys que ha ofert l'Ajuntament de Girona al Departament de Salut són "insuficients" ja que "no hi haurà capacitat de creixement". Brugada ha demanat projectar a la demarcació un parc com el de Can Ruti de Badalona.

El cardiòleg ha apuntat que "en trenta anys" les instal·lacions de Can Ruti "han crescut deu vegades més" del projecte inicial i ara s'ha convertit en un centre "més gran que el Trueta". Brugada ha detallat que l'hospital de Badalona "va començar amb 160 llits i ara en té 560, quatre centres d'investigació i una facultat de Medecina". Per altra banda, el metge creu que aquest és el mateix model que han seguit altres centres de referència a Catalunya, com ara l'Hospital Clínic, la Vall d'Hebron o també l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Per això ha especificat que el model de parc sanitari que projecta el col·lectiu no respon a cap model americà, tal com el van qualificar l'alcaldessa de Girona i la regidora de Salut. Ramon Brugada ha recordat que ells volen un equipament "100% públic", mentre que als Estats Units es tractaria d'un centre privat.

Tot i així, Brugada creu que és l'única opció que té la demarcació per "participar en el pastís biomèdic" de Catalunya. El metge ha recordat que necessiten un centre "amb capacitat de creixement i d'atraure talent" per tal que centres de recerca s'instal·lin a la rodalia del futur nou hospital. Segons el cardiòleg, això no serà possible en els terrenys de Domeny, perquè no hi ha prou espai. "El talent hi és", ha reblat Ramon Brugada.

Per altra banda, el col·lectiu de metges critica que un informe que va encarregar l'Ajuntament de Girona a una consultora externa disminueixi el "nombre de llits" basant-se en què les intervencions cada vegada comporten menys hores d'hospitalització. En aquest sentit, Brugada ha reconegut que "és veritat que cada vegada el pacient s'està menys dies a l'hospital", però també ha recordat que "el pacient cada vegada ve més sovint" perquè l'envelliment de la població creix.

Per això els caps de servei calculen que si el nou Trueta ha de comptar amb 30 quiròfans, caldran "el triple de llits" dels que hi ha actualment perquè a dia d'avui "el Trueta està col·lapsat", tal com ha afirmat el cap de servei de l'àrea de cirurgia, Antoni Codina. Codina ha assegurat que amb la construcció de 30 quiròfans i pocs llits es generarà una "llista d'espera" important perquè els pacients no podran ser hospitalitzats i s'hauran de "derivar a hospitals comarcals".

Problemes de mobilitat

Els metges també han apuntat en les necessitats de mobilitat que generarà el nou hospital i creuen que la zona de Domeny no podrà absorbir l'augment de vehicles que comportaria tenir el nou Trueta. Codina ha afirmat que "si ampliem els accessos, hi haurà menys metres edificables" i després suposarà que no es podrà construir el nou hospital.

A més, el cap de cirurgia del Trueta ha detallat que "la carretereta" que hi ha entre Girona i l'accés a l'autopista "està congestionada dotze hores al dia" per l'entrada i sortida de vehicles que hi ha actualment a la ciutat, una situació que empitjoraria amb l'arribada del nou hospital.

Ramon Brugada també ha incidit en la falta d'aparcament de la zona. "Actualment al Trueta hi ha un pàrquing per als treballadors i els aparcaments de supermercats, restaurants i cinemes de la zona estan plens des de les 10 del matí". A Domeny, aquest nombre d'aparcaments no hi és i tampoc hi ha l'espai per construir-lo.

Celeritat en el projecte

Per últim, els 78 metges signants demanen al Departament de Salut que posi fil a l'agulla amb el projecte del nou hospital. Tot i així, Brugada és conscient que passaran "dotze o quinze anys" abans no estigui acabat.

El manifest l'han signat 78 caps de servei, caps de secció i caps clínics i coordinadors mèdics dels Hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, tot i que n'hi ha tretze que no l'han signat. Dotze d'ells no han respost a la petició dels impulsors, mentre que un altre els ha comunicat que no el volia signar.