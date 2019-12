Bequen un projecte de recerca sobre la infecció de pròtesi de genoll d'un metge garrotxí

L'Institut de Salut Carlos III finança un projecte de recerca multicèntric per millorar el tractament de la infecció de pròtesi de genoll. El doctor Guillem Bori, resident a la Vall d'en Bas i traumatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, és l'investigador principal de l'estudi que ha rebut una beca de recerca FIS, una de les beques més importants d'Investigació en Salut a nivell de l'Estat espanyol.

El projecte es titula Estudi multicèntric per comparar dos estratègies quirúrgiques: recanvi en un temps vs. dos temps en la infecció crònica d'una pròtesi de genoll i té una durada de tres anys, des de l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2022. L'objectiu principal és comparar l'efectivitat clínica de l'estratègia quirúrgica del recanvi en una cirurgia enfront el recanvi en dues cirurgies pel tractament de la infecció d'una pròtesi de genoll.

«La rellevància clínica d'aquest projecte rau en què si els resultats són favorables per l'estratègia quirúrgica del recanvi en una cirurgia, aquest fet podria significar un canvi important en la manera de tractar aquesta patologia en el nostre Sistema Nacional de Salut, ja que es podria començar a utilitzar amb major freqüència aquesta estratègia quirúrgica», afirma el traumatòleg. Les infeccions de pròtesis articulars són una de les complicacions més importants després de la col·locació d'una pròtesis de maluc o genoll, i «és essencial» poder millorar el seu diagnòstic i tractament.

En l'estudi hi participen metges especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Medicina Interna de vuit hospitals de Catalunya –Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital del Mar, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Corporació Sanitaria Parc Taulí, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta– així com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Els investigadors de l'Hospital Dr. Josep Trueta que portaran a terme la recerca són el Dr. Miguel Angel Froufe, Cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i el Dr. Antoni Castro, Cap del Servei de Medicina Interna. «La creació d'aquest equip investigador ha estat possible gràcies a l'interès de tots els professionals en resoldre una qüestió de gran impacte clínic», explica Bori.



Segon projecte becat

Aquesta és la segona vegada que l'Institut de Salut Carlos III finança un projecte multicèntric coordinat pel Dr. Guillem Bori per estudiar el tractament de la infecció de pròtesi i en que també hi participa l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

La primera beca, que va finalitzar el juny del 2019, tenia com a objectiu l'estudi del tractament quirúrgic en la infecció de pròtesi de maluc. La concessió d'aquesta nova beca de recerca és de gran importància per fomentar la cooperació clínica entre els diferents hospitals de Catalunya i consolidar una línia d'investigació estable en el tractament de les infeccions associades a pròtesis per seguir avançant en el coneixement d'aquesta patologia.

L'Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que és la principal Organització Pública Independent que finança i gestiona la Investigació Biomèdica a Espanya. La resolució definitiva de concessió d'aquesta convocatòria de Proyectos de Investigación en Salud 2019 es va fer pública el passat 25 de novembre de 2019.