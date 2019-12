Drets Sexuals denuncia traves per avortar o adquirir la pastilla de l'endemà

El desconeixement per part de la ciutadania dels drets sexuals i reproductius comporta la seva vulneració. Així ho veu la coordinadora de l'associació que ha impulsat el primer informe al voltant d'aquest tema, Sílvia Aldavert, que considera que cap institució els garanteix «en positiu». Per això, demana un «canvi de paradigma» que deixi de banda el «paternalisme i moralisme». En una enquesta a cent persones i les denúncies de cent dones, l'Observatori constata que la vulneració de drets sexuals i reproductius encara es dona a Catalunya, en especial, l'accés a la pastilla de l'endemà des de les farmàcies i sobretot per a dones menors d'edat, o en traves per accedir a l'avortament, principalment per part de persones sense targeta sanitària.



Dades significatives

Segons les dades recollides per l'Observatori, un 38% de les dones s'ha sentit jutjada o esbroncada pel fet d'anar a demanar la pastilla anticonceptiva d'urgència, i un 40% reconeix tenir poca informació sobre com poder realitzar un avortament. Un 30% també veu que el lloc de residència dificulta l'accés als serveis de salut sexual, mentre que sis de cada deu reconeixen no haver sentit a parlar mai d'aquests drets. Aquestes són algunes de les conclusions del primer informe sobre els Drets Sexuals i Reproductius que fa l'Observatori, amb dades d'una enquesta a 300 persones i les denúncies que ha recollit al darrer any conclou que a Catalunya encara hi ha vulneració d'aquests drets, sobretot relacionades amb l'avortament i la pastilla de l'endemà. Rosario Mendieta, representant de Marea Verde, ha denunciat que l'accés a l'avortament s'ha vist vulnerat sobretot per part de persones que no tenen targeta sanitària, és a dir, majoritàriament dones migrants, que no poden accedir als procediments habituals i que per tant, posa de manifest que la universalització de l'atenció sanitària a Catalunya no està garantida, tampoc per a menors de 18 anys i dones embarassades. Per aquest motiu, engeguen una campanya per demanar solucions «pel dret a l'avortament i a la sanitat universal a Catalunya».

Pel que fa a l'accés a la pastilla de l'endemà, Eva Vela, de la Federació d'Associacions de Llevadores d'Espanya ha explicat que encara hi ha «dificultats» d'accés a aquest sistema d'anticoncepció d'urgència malgrat que és fàcil d'utiltizar i ser segura. Vela ha assegurat que la majoria de denúncies han estat al voltant d'aquesta pastilla recollida en farmàcies i sobretot per noies menors d'edat.