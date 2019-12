Una estudiant de la UdG guanya un premi de recerca del Col·legi de Metges

La maresmenca Marta Carrasco i Lorenzo ha guanyat el Premi d'Història de la Medicina Catalana Oleguer Miró i Borràs, que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona. El seu llibre La professionalització de les llevadores de Girona (1830-1870) ha estat reconegut amb aquest guardó que reconeix el millor treball sobre la recerca en història de la medicina a Catalunya. Un premi que, habitualment, guanyen metges i que, enguany, ha estat atorgat a una jove historiadora.

Marta Carrasco va estudiar Història a la Universitat de Girona i, posteriorment, va realitzar un màster de Recerca que la va portar a investigar sobre les llevadores de Girona, un tema fins aleshores poc freqüent. Aquesta investigació va donar com a fruit la seva tesina La professionalització de les llevadores de Girona (1830-1870) que, finalment, ha acabat convertida en el llibre guanyador del Premi d'Història de la Medicina Catalana. Avui la jove maresmenca, de 27 anys, presentarà la publicació a l'Associació del Casal de la Dona de Palafolls.

El Col·legi de Metges de Barcelona organitza, cada any, un certamen que premia el millor treball sobre la recerca en història de la medicina a Catalunya.



Sinopsi

A principis del segle XIX, l'Estat espanyol va voler normativitzar i professionalitzar totes aquelles disciplines mèdiques que, fins aleshores, havien mantingut una tradició oral, així com també generacional. Durant aquesta transició, van ser moltes les conseqüències que es van donar, tant en un costat com en l'altre de les parts afectades: metges, cirurgians, barbers i també llevadores van haver d'adaptar-se a un gran canvi, sense precedents, que donaria un gir de cent vuitanta graus a les seves professions, i no sempre de la millor manera si eren dones.