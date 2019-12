Un expert en malalties autoimmunes busca fons per poder investigar

El responsable de malalties autoimmunes sistèmiques del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Jaume Alijotas, ha impulsat una campanya de micromecenatge i un sopar solidari per aconseguir fons amb els quals seguir investigant aquestes poc conegudes patologies. En una entrevista amb EFE, Alijotas ha explicat que aquest tipus de malalties, entre les quals hi ha el lupus, la vasculitis o les miopaties inflamatòries, són unes grans desconegudes per a la majoria dels ciutadans, tot i que són especialment discapacitants. Les malalties autoimmunes sistèmiques (EAS) són una fallada del sistema immune de l'organisme, que deixa de fer la seva feina adequadament –defensar-nos de les agressions externes– i passa a produir danys en els nostres propis teixits i cèl·lules. Gairebé tots els òrgans i teixits es poden veure afectats per les EAS, i és habitual que aquestes afectacions siguin múltiples i simultànies. Les EAS més freqüents són el lupus eritomatós sistèmic, que és la més coneguda; la síndrome de Sjögren o l'esclerodèrmia, entre d'altres.