Investiguen dues noves teràpies per cronificar càncers de mama amb metàstasi

Investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) investiguen dues noves teràpies per avançar en la cronificació de càncers de mama amb metàstasi. Tots dos estudis s'han presentat al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), segons els experts en la matèria la cita més important de l'any sobre càncer de mama, que se celebra del 10 al 14 de desembre. Els responsables de la investigació admeten que falta temps perquè les teràpies s'aprovin, però expliquen que algunes pacients de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ja se n'han pogut beneficiar en participar als assajos per demostrar-ne l'eficàcia. També afirmen que els dos estudis augmenten les opcions terapèutiques per a les pacients amb el tipus de càncer de mama HER2+.

Cristina Saura, investigadora principal del Grup de Càncer de Mama del VHIO, s'ha mostrat "convençuda" que les dues teràpies "s'acabaran convertint en un estàndard de tractament", i ha celebrat que les pacients que han participat en els assajos clínics se n'hagin pogut beneficiar.

L'oncòloga Mafalda Oliveira, coautora d'una de les investigacions, ha explicat que el seu assaig buscava comprovar l'eficàcia d'una triple combinació en pacients amb càncer de mama HER2+ metastàtic la malaltia de les quals havia progressat després de prendre dos dels fàrmacs principals que s'utilitzen per combatre-la.

Es volia determinar l'eficàcia de l'element anomenat tucatinib, un nou inhibidor de tirosina quinasa específic per al càncer de mama HER2+, combinat amb l'anticòs trastuzumab i amb l'agent de quimioteràpia capecitabina, que es fa servir en el tractament del càncer de mama.

Segons Oliveira, la triple combinació és "capaç" d'incrementar la supervivència lliure de progressió de malaltia i la supervivència global de les pacients "d'una forma significativa". Després d'un any de tractament el percentatge de pacients lliures de progressió de malaltia era d'un 33%, davant del 12% al grup control. La supervivència als dos anys passava del 27% al grup de control al 45% en les pacients que rebien la triple combinació.

En paral·lel, un dels punts considerats més importants de la investigació és que les pacients amb metàstasis cerebrals també se'n van beneficiar. Els responsables de l'estudi subratllen que aquest tipus de pacients solen ser excloses a la majoria dels assajos i disposen d'alternatives "limitades" per al seu tractament. Després d'un any, el 25% de les pacients amb metàstasis cerebrals tractades amb tucatinib, trastuzumab i capecitabina continuaven lliures de progressió de la malaltia, davant del 0% del grup control.



Més opcions terapèutiques en pacients molt pretractades

Pel que fa al segon estudi, es tractava de veure l'eficàcia d'un nou tractament dirigit contra el càncer de mama HER2 anomenat trastuzumab deruxtecan, un conjugat anticòs-fàrmac. Anteriorment s'havia assajat la dosi adequada i ara s'ha buscat veure si aportava un benefici significatiu a les pacients.

En aquest cas, la teràpia es va provar en pacients que ja havien estat tractades anteriorment amb altres fàrmacs i que s'havien tornat refractàries. La nova via aconsegueix resultats "duradors" amb una activitat antitumoral "significativa", segons ha explicat Saura, coautora de l'estudi. Es tracta, doncs, d'una "alternativa" per a pacients que es queden sense opcions de tractament pel fet que els tumors es tornen resistents.

El 60,9% de les pacients que van rebre aquest nou tractament mostraven una resposta "objectiva", amb una supervivència lliure de progressió de més de 16 mesos. En un context en què es van tractar pacients amb tumors que havien progressat a una mitjana de 6 línies de tractament previ, aquests resultats "suposen una fita" en el control de la malaltia en aquest context.