En commemoració del Dia Mundial del Voluntariat, dijous passat una cinquantena de voluntaris de l'hospital de Palamós es van reunir per celebrar un dinar de germanor. Aquest any, a més, se celebrava el 10è aniversari del programa de voluntariat a l'hospital de Palamós. Com a acció especial, els professionals van dedicar una nota d'agraïment personalitzat per a cada voluntari.