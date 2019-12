El Parlament s'afegeix al pacte contra l'estigma de persones amb VIH

El ple del Parlament va aprovar dimecres per unanimitat una proposta de resolució que demana a la cambra adherir-se al pacte social contra l'estigma i la discriminació de persones amb VIH. La iniciativa, que va es va presentar de manera conjunta per tots els grups, prové d'una resolució aprovada el 2014 per la cambra i expressa el compromís del Parlament per treballar «activament per a l'aprovació, la implementació i el seguiment del pacte social». També insta el Govern a posar en pràctica les actuacions previstes en el calendari establert per «erradicar la discriminació en l'àmbit sanitari o laboral de les persones amb VIH i fomentar-ne la visibilitat i apoderament».

La diputada de Ciutadans Blanca Navarro va manifestar el seu suport al pla, però va exigir un «desplegament immediat» amb dotació pressupostària per part del Govern, i el socialista Raúl Moreno també va demanar celeritat a l'executiu per engegar-lo. Marta Ribas, dels comuns, va agrair al Comitè 1r de Desembre la seva tasca en aquesta qüestió i va lamentar que el Parlament hagi trigat cinc anys a complir la resolució del 2014, cosa que també va fer el popular Santi Rodríguez, que en va responsabilitzar tots els grups, però especialment el Govern. Assumpció Laïlla (ERC) va destacar que la proposta sorgeix del consens de tots els grups i va desitjar que en un futur iniciatives com aquestes ja no siguin necessàries perquè la malaltia s'haurà erradicat, mentre que Lluís Guinó (JxCat) va alertar dels nous riscos que existeixen actualment i el cupaire Vidal Aragonés va demanar que la resolució no quedi en una «mera declaració de principis».



Reforçament de mesures

Barcelona reforçarà les mesures contra les malalties de Transmissió Sexual a partir de l'any que ve. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, va presentar l'informe de l'Agència de Salut Pública segons el qual a Barcelona el nombre de casos de VIH i la incidència de la sida disminueixen, però es manté la tendència a l'augment d'altres infeccions de transmissió sexual (ITS), com ara la clamídia, la sífilis i la gonocòccia.