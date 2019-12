El sindicat Metges de Catalunya defensa que el nou Trueta es faci a Salt

El sindicat Metges de Catalunya defensa que el nou hospital Trueta de Girona es faci als terrenys adjacents a l'hospital Santa Caterina de Salt. El sindicat majoritari de la sanitat catalana creu que aquesta seria una «extraordinària oportunitat» per crear un «campus sanitari d'excel·lència» a les comarques gironines que «millori l'eficiència dels serveis assistencials, integrant equips i estimulant la recerca i la docència». En aquest sentit, insten a totes les administracions responsables de prendre la decisió sobre la ubicació a «escoltar» els professionals que, «amb un ampli consens», aposten per aquest espai.

El sindicat considera que els terrenys de Salt suposarien la «consolidació» del sistema cooperatiu que «des de fa més de cinc anys ja es duu a terme entre el Trueta i el Santa Caterina, amb equips assistencials que presten serveis als dos centres».

«Cal evitar duplicitats innecessàries i promoure sinergies i economies d'escala que permetin afrontar amb garanties reptes de futur tan importants com la reconversió tecnològica, les innovacions biomèdiques, l'atenció geriàtrica o la salut mental», insisteixen en un comunicat.

Amb tot, consideren que Girona té «l'oportunitat» de crear un «gran clúster de salut» amb una concentració de serveis i també un «pol d'atracció i retenció de talent mèdic».

Metges de Catalunya insisteix que, «per sobre de raons urbanístiques i d'interessos consistorials, es troba la qualitat i l'eficiència dels serveis públics de salut»: «No hi ha dubte que l'àrea de Girona sud ofereix millors condicions i més adaptabilitat a les necessitats assistencials presents i futures de la població gironina».



Posicionament de gironins

Els caps de servei de cirurgia, cardiologia i endocrinologia, respectivament, de l'hospital Josep Trueta de Girona, els doctors Antoni Codina, Ramon Brugada i Wifred Ricart, faran públic un posicionament conjunt sobre el parc hospitalari de Girona avui a les 11 del matí a la seu del Col·legi de Metges de Girona. D'ells tres, el doctor Brugada és qui més ha expressat públicament la seva postura cap a la futura ubicació de l'hospital Trueta. El cardiòleg ha defensat més d'una vegada, sobretot via Twitter que, des del seu punt de vista, Salt i el sector annex al Parc Hospitalari Martí i Julià és la millor opció per al nou Trueta. Brugada també aposta per un nou model «americà» en què en un mateix entorn s'hi pugui encabir un campus biomèdic «potent» i altres equipaments.