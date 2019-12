El Trueta acull el primer curs de neurointervencionisme

L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha organitzat i acollit el primer curs sobre neurointervencionisme orientat a infermeria que s'ha realitzat a Catalunya. A la formació, de la qual s'han fet dues edicions, s'hi han apuntat quaranta professionals d'infermeria d'arreu del territori català interessats en aquests procediments. Els assistents han tingut l'oportunitat de fer pràctiques escenificant situacions reals, ja que el curs ha comptat amb un simulador (FlowModel) per practicar o experimentar la tècnica que es du a terme amb un pacient. Es tracta d'un aparell que permet fer una navegació simulada pel mapa arterial passant per l'artèria aorta i la caròtida. També s'ha realitzat una visita guiada a la sala de radiologia intervencionista on es realitzen aquests procediments.

Aquest curs ha permès als assistents rebre els coneixements teòrics i pràctics necessaris per oferir cures infermeres de qualitat als pacients de neurointervencionisme; així com per conèixer l'anatomia vascular del sistema nerviós central i les principals teràpies endovasculars en neurointervencionisme i per saber quan i com s'han d'aplicar. D'aquesta manera, els professionals d'infermeria inscrits han après com cal a preparar el malalt abans d'un tractament; l'instrumental endovascular necessari, com ara guies, introductors, catèters, balons o stents carotidis i extractors de trombes ( stent retrievers); com cal actuar quan s'ha de realitzar una trombectomia mecànica de l'ictus o implantar un stent carotidi, així com el procediment que cal seguir davant d'embolitzacions d'aneurismes i malformacions arteriovenoses cerebrals.

Els procediments de neurointervencionisme es duen a terme en una sala equipada amb tecnologia específica per fer neuroradiologia intervencionista. Hi participen professionals específicament formats, tant pel que fa a professionals de neurologia i radiologia, així com d'infermeria amb la col·laboració d'anestesiòlegs.