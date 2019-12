El Clínic fa cirurgia 3D endoscòpica de pròstata, tècnica pionera al món

L'Hospital Clínic de Barcelona ha començat a fer cirurgies endoscòpiques en tres dimensions (3D) de pròstata per primera vegada al món, una tècnica que permet als cirurgians operar amb una major precisió i sense tant sagnat, i amb la qual ja s'han fet 25 operacions amb èxit. Aquesta tècnica pionera en 3D es va presentar dilluns en roda de premsa a Barcelona pel doctor Antonio Alcaraz, cap de Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic, i el doctor Javier Sánchez, cirurgià de el mateix servei, que van assegurar que s'ha fet servir en aquest centre per primera vegada al món. Alcaraz va explicar que aquesta nova tècnica s'ha aplicat, de moment, només a pacients amb hiperplàsia benigna de pròstata, un engrandiment de la pròstata que pateixen la meitat dels homes als 60 anys, i que és més elevada als 85 anys , amb un 90% d'afectats. A mesura que la glàndula de la pròstata augmenta, obstrueix amb el flux d'orina a la uretra, la qual cosa incrementa la funció de la bufeta per eliminar l'orina, ha indicat el cap de Servei d'Urologia.