El programa de cribratge de càncer de còlon ja arriba a tot Catalunya

El Departament de Salut ha completat el desplegament del programa de cribratge de càncer de còlon i recte a tot Catalunya. Això vol dir que totes les dones i homes d'entre 50 i 69 anys han de rebre una carta amb les instruccions per fer-se una prova per detectar sang a la femta que no es veu a simple vista. És una prova senzilla que permet no només detectar càncers en fase precoç sinó lesions premalignes, els pòlips; en extirpar-los, s'evita que evolucionin i s'està prevenint la malaltia. A la ciutat de Barcelona, on fa deu anys va començar a implantar-se el programa, el seguiment se situa prop del 50%. Un cop instaurat a tot Catalunya, els responsables del programa volen que es conegui més per elevar-ne el seguiment i per això fan una crida a la població diana a participar-hi perquè els «beneficis són molt clars». El càncer colorectal és el més freqüent a Catalunya.

S'espera que, gràcies al seguiment del programa, la incidència del càncer colorectal baixi en els propers anys i la supervivència augmenti, entre un 15 i un 20%, segons va destacar la directora general de Planificació en Salut, Pilar Saura, en roda de premsa. Actualment la supervivència als cinc anys de diagnòstic és del 56% en homes i el 61% en dones i, per tant, es podria aproximar al 80% a la llarga si el programa aconsegueix un alt seguiment. Els estudis indiquen que la detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor en un 16% o més en els participants al programa.

Però l'impacte del programa de cribratge ja s'està notant en el present. Segons un estudi comparatiu a l'estat espanyol, en les comunitats autònomes amb programes de cribratge la mortalitat s'ha reduït un 9% després de set anys d'haver-lo començat; una dada prou «significativa» tenint en compte el poc temps que ha transcorregut i que no s'havia completat el desplegament en alguns territoris, va destacar el director mèdic de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.