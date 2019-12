Reclamen accions contra l'intrusisme a la fisioteràpia

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha reclamat a les administracions públiques «més contundència» davant dels casos d'intrusisme professional «persistents» al sector de la fisioteràpia. La formació adverteix que aquestes pràctiques suposen un risc «seriós» per a la salut de les persones que hi opten. Per això considera que les administracions han de ser «més bel·ligerants» davant del que suposa un «frau» per a la societat. Satse reclama que els diferents governs siguin «especialment estrictes» en els processos d'autorització, inspecció i control dels locals de fisioteràpia. El sindicat recorda que aquests serveis només els pot oferir un fisioterapeuta «com a professional acreditat per un títol universitari».

La formació de defensa dels drets laborals del col·lectiu de la infermeria destaca, a més, que «no és el mateix ser massatgista o fisioterapeuta», ja que el primer «no és un professional sanitari» i «no pot tractar patologies ni fer cap mena d'actuació terapèutica». També alerta que, de vegades, la formació «escassa» d'aquestes persones pot «comprometre greument» la salut de les persones que opten pels seus serveis, atès que poden aplicar tècniques o mètodes els efectes dels quals no siguin els més indicats i, fins i tot, puguin resultar contraproduents». A banda, la persona afectada pot veure's «desemparada» en cas que hagi de reclamar ja que, «a diferència dels fisioterapeutes», «la majoria d'aquestes persones no tenen contractada cap pòlissa» de responsabilitat civil.Satse també reclama «una major contundència i diligència» a les instàncies judicials a l'hora de condemnar «aquest tipus de pràctiques fraudulentes» que «constitueixen un delicte d'intrusisme laboral, i també, a vegades, de falsificació de document públic i apropiació indeguda». «No podem permetre que al nostre país hi continuïn exercint pseudo professionals no qualificats que busquen el seu lucre econòmic a l'hora de realitzar actuacions que poden posar en risc la salut de les persones», conclouen.