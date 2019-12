El Trueta estrena un nou equipament per a intervencions endovasculars

Aquesta setmana s'ha posat en marxa a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta un nou equipament d'alta tecnologia per a la realització d'intervencionisme endovascular, el qual ha suposat una inversió d'1.167.790 euros, a més de prop de 18.000 euros en obres per a l'adequació de la sala als requeriments del nou aparell. Aquest equipament en substitueix un d'adquirit l'any 2006 i que havia quedat obsolet.

La nova màquina consisteix en un sofisticat angiògraf que serveix per realitzar angiografies per intervencionisme endovascular, és a dir, procediments mínimament invasius guiats per imatges. Aquesta prova permet obtenir informació molt precisa sobre l'estat dels vasos sanguinis: s'introdueix un catèter molt petit dins l'artèria o la vena del pacient que es vol estudiar, a través del qual s'injecta líquid de contrast. Al mateix temps que el líquid circula per les artèries es veu la imatge en directe, com una pel·lícula de vídeo, fet que permet conèixer com circula la sang a l'organisme.

En general, el nou equipament permet treballar amb major qualitat, facilitat i eficàcia que l'aparell que substitueix. Un dels múltiples avantatges és la capacitat de realització dels estudis en menys temps i amb més resolució de la imatge. Això es deu al fet que l'equipament compta amb un monitor molt més gran, que permet una millor visualització de les imatges, amb més resolució i una escala de grisos més àmplia. La imatge d'aquest monitor es pot subdividir, de manera que permet visualitzar al mateix temps el mapa vascular i una imatge de l'observació en directe –es pot veure com es navega amb els dispositius que s'introdueixen dins del pacient– o referències òssies –una versatilitat que és molt útil en el cas dels ictus i de les implantacions de stents carotidis–.



Tractament més ràpid

El nou aparell permet guiar els procediments d'intervencionisme tant per l'observació en directe, com per tomografia computada (TC) i per ecografia. Això es deu al fet que el nou aparell està integrat a un equip de TC a la mateixa sala, cosa que permet obtenir més informació als professionals, els quals poden realitzar el maneig i el tractament de manera més ràpida, a la mateixa sala d'angiografies sense la necessitat de realitzar una TC prèvia, amb la reducció de temps per realitzar el tractament que això implica. També cal remarcar la capacitat de poder realitzar reconstruccions 3D dels estudis realitzats a la mateixa de la sala.

Els professionals disposen ara de pantalles tàctils –similars a una tauleta– que eviten que hagin de sortir de la sala per valorar la imatge i manipular-la, tal com passava fins ara, amb la millora qualitativa i de temps que això suposa.

El nou equipament també disposa d'aplicacions específiques per a oncologia, que permeten una millor detecció i precisió en la realització del tractament percutani en patologia tumoral. Per exemple, facilita la identificació dels vasos que nodreixen els tumors i la guia de les embolitzacions dels tumors de manera molt més selectiva. El monitoratge del pacient durant el procediment terapèutic també millora notablement en relació amb l'equipament anterior, ja que la pantalla és de dimensions més grans i disposa d'un sistema de visualització continuada de tots els paràmetres de monitoratge. També permet col·locar millor el pacient quan es realitza la sedació anestèsica durant el procediment. Finalment, també és important dur la reducció de la radiació.