La UGT de Terres de l'Ebre denuncia retallades encobertes en l'atenció primària

La UGT de les Terres de l'Ebre denuncia les retallades encobertes en l'atenció primària per a l'any 2020. «Les noves contractacions per a l'any 2020 revertiran en una precarització de les condicions laborals dels professionals sanitaris de les Terres de l'Ebre i de l'atenció als usuaris, perquè es veurà afectat el temps d'assistència assignat a cada pacient», afirmen des del sindicat. A la precarització de les condicions laborals s'hi ha de sumar també «les dificultats que es trobaran aquests professionals de la sanitat per a conciliar la vida familiar i laboral», concreten. Amb aquesta nova política de contractació, la UGT de les Terres de l'Ebre denuncia el «menyspreu» de l'Administració cap al personal sanitari, que aplica «unilateralment» la Direcció Territorial «sense cap tipus de justificació».

Per tots aquests motius exposats, la UGT de les Terres de l'Ebre «exigeix» els recursos econòmics necessaris i la seva gestió per una contractació i dotació del personal suficient per a cobrir les necessitats de tota la regió sanitària en qüestió.