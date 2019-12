Quatre hospitals catalans, en el top 10 de millors centres d'Espanya

L'Instituto Coordenadas ha fet públic aquest dijous la cinquena edició de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària, IEH 2019 que, elaborat mitjançant enquestes a prop de 2.000 professionals de la salut a tot Espanya, mesura l'excel·lència en base als resultats i percepcions dels professionals que treballen en els centres o en el seu entorn. Centrat en la qualitat i valoració dels serveis oferts pels diferents centres, la configuració de l'Índex suma la qualitat assistencial, l'atenció personalitzada i l'eficiència dels recursos.

Quatre hospitals catalans formen part del top 10 d'aquest rànquing. La Fundació Jiménez Díaz de Madrid encapçala la llista per cinquè any consecutiu. L'Hospital Clínic de Barcelona recupera la segona posició que ja havia ocupat en les edicions de l'IEH 2017 i l'IEH 2016, mentre que l'Hospital Universitari La Paz de Madrid descendeix a el tercer lloc.

Aquests són els 10 millors hospitals, segons l'IEH 2019:



Fundación Jiménez Díaz (Madrid) Hospital Clínic (Barcelona) Hospital Universitario La Paz (Madrid) Hospital Gregorio Marañón (Madrid) Hospital QuirónSalud (Madrid) Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) Hospital Universitario San Carlos (Madrid) Hospital Politècnic La Fe (València) Centre Mèdic Teknon (Barcelona) Hospital QuirónSalud (Barcelona)



Els promotors de l'índex destaquen que Espanya compta amb un dels sistemes sanitaris millors i més eficients del món, com mostren la taxa de mortalitat i l'esperança de vida que hi ha. No obstant això, lamenten la falta de cohesió territorial en la sanitat pública, i demanen que es primin els interessos sanitaris als polítics i ideològics, per tal de donar resposta a reptes compartits com la reducció de les llistes d'esperea, la sostenibilitat del sistema públic, i la igualtat en l'accés als avenços tecnològics i les innovacions terapèutiques.