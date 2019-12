L'aliment que has de menjar regularment per allargar la vida

L'aliment que has de menjar regularment per allargar la vida | Shutterstock

La dieta condimentada regularment amb pebrots picants, també anomenats xilis, redueix el risc de mort per atac cardíac o infart cerebral, segons un estudi d'investigadors italians i que publica la revista 'Journal of the American College of Cardiology'.

"Un fet interessant és que la protecció contra el risc de malaltia va resultar independent del tipus de dieta que segueixi la gent", ha comentat Marialaura Bonaccio, epidemiòloga i autora principal de l'estudi.

"En altres paraules, una persona pot seguir la dieta mediterrània saludable, o algú pot menjar de manera menys saludable, però per a tots, els pebrots picants tenen un efecte protector", ha concretat.

Al llarg dels segles els pebrots, en la gran varietat amb què es cultiven i es mengen a tot el món, s'han guanyat fama per les seves presumptes qualitats terapèutiques, atribuïda a la presència en tots ells d'una substància coneguda com a capsaïcina.

El risc de morir d'un atac cardíac cau un 40%



Comparant els seus hàbits dietètics, els investigadors van observar que en les persones que consumeixen regularment pebrots, és a dir, al menys quatre vegades o més a la setmana, el risc de morir d'un atac cardíac queia en un 40%, i la reducció de el risc de mort per un incident cerebrovascular era de gairebé la meitat de la resta de les persones estudiades.

"El pebrot picant és un component fonamental de la nostra cultura culinària", assenyala Licia Iacoviello, directora de Departament d'Epidemiologia de la Universid de Varese. "Al llarg dels segles s'han atribuït tota mena de propietats benèfiques al seu consum, principalment sobre la base d'anècdotes o tradicions, quan no la màgia", afegeix.

Però aplicant el rigor científic sobre la base d'evidències, "tal com ja s'ha observat a la Xina i els Estats Units, sabem que les diverses plantes de l'espècie capsicum, encara que es consumeixen de manera diferent a tot el món, poden exercir una acció protectora per a la nostra salut ", ha conclòs Bonaccio.