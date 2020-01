El 70% dels músics han d'aturar la seva carrera per lesions musculars

El 70% dels músics necessiten aturar la seva activitat en algun moment de la seva vida laboral per culpa de les lesions. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha llançat un vídeo de consell per explicar la fisioteràpia aplicada als medis musicals, que s'emmarca en la campanya «12 mesos, 12 consells de salut» . Els fisioterapeutes poden tenir un paper actiu abans, durant o després per prevenir-les i curar-les.

És el cas d'Ana Velázquez, fisioterapeuta experta en l'àmbit de la salut dels artistes, qui afirma que «cada cop hi ha més consciència d'aquesta realitat i això fa que joves professors d'instrument busquin l'assessorament del fisioterapeuta. De la mateixa manera, els fisioterapeutes podem oferir els avenços científics que reclama el músic: un millor so sense fer tantes repeticions que comporten una sobrecàrrega del sistema muscular i neurològic».



Les lesions més habituals

Entre les malalties més conegudes hi ha la distonia focal, que implica la pèrdua de control motor d'un grup de músculs en particular. És una malaltia neurològica que quan afecta els pianistes, per exemple, els pot obligar a la seva retirada si no s'actua correctament. Hi ha casos especialment significatius com els dels reconeguts Glenn Gould o Robert Schumann.

Cada instrument té també les seves particularitats. En els instruments de corda fregada hi ha més lesions en extremitat superior, espatlla i canell. En instruments de corda polsada, les lesions més habituals succeeixen a l'avantbraç, canells i dits. En els de vent metall, hi solen haver ruptures del múscul orbicular dels llavis i problemes de col·locació relacionats amb l'embocadura.

Per prevenir totes aquestes malalties es recomana escalfar les zones sensibles a consciència abans de cada assaig o actuació, cuidar els aspectes ergonòmics (altura, distàncies de col·locació de l'instrument, etc.), vigilar la postura i corregir-la si no és correcta i realitzar exercici d'enfortiment físic.