L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC celebra 25 anys

L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC va celebrar el seu 25 aniversari el passat mes de desembre. La jornada commemorativa va consistir en un parell de taules rodones sobre la història i el futur de l'IIIA i una conferència a càrrec del professor Luc Steels. Els actes de celebració també van incloure una jornada de trobada amb empreses del sector (Industry day a l'IIIA-CSIC).

L'any 1985 es va formar el grup de recerca d'investigació en intel·ligència artificial del Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC. Aquest mateix grup va ser la llavor de l'IIIA-CSIC, que va ser fundat l'any 1994, al Campus de la UAB. L'institut està actualment dirigit pel professor Carles Sierra. Abans, va estar dirigit pels professors Francesc Esteva i Ramón López de Mántaras.

Des de la seva fundació, els científics de l'IIIA treballen en línies diverses, com la modelització i automatització del raonament complexe; l'aprenentatge automàtic; els mercats electrònics; els robots autònoms i els sistemes multiagent; i en la intel·ligència artificial aplicada en la música. Pioners de la Intel·ligència Artificial a tot Europa, han desenvolupat projectes molt innovadors. Com la creació l'any 1996 de «FishMarket», un sistema intel·ligent de subhasta electrònica, un dels primers del seu tipus al món; sistemes d'intel·ligència artificial capaços d'interpretar música amb expressivitat, a finals de la dècada dels 90.

Són també un referent en el desenvolupament de sistemes multiagent, i van coordinar la xarxa Consolider que agrupa a Espanya els principals grups de recerca d'aquest àmbit. Han aconseguit la xifra rècord de set dels seus científics que han estat reconeguts com a membres d'honor de la Associació Europea d'Intel·ligència Artificial (EurAI).

L'any 1999 es va fundar la seva primera spin-off, iSOCO, per comercialitzar components de software basats en la IA; el 2004 es va fundar una segona spin-off, Music Strands, de recomanacions musicals basades en la IA; el 2012 es crea la tercera spin-off, Cognicor. L'any 2017 van promoure la Declaració de Barcelona per arribar a un consens de cara al desenvolupament adequat de l'ús de la IA a Europa, uns dels àmbits més desafiants de les properes dècades.

Amb un equip humà d'entre 50 i 60 persones actualment, l'IIIA continua treballant en tecnologies punteres com són machine learning, automated reasoning, optimization, open systems, human and computer interaction, trust and reputation, entre d'altres. També continua enfortint els llaços de cooperació en R + D + I amb altres institucions i empreses en diversos sectors, com la salut, l'educació i les smart cities. Actualment el IIIA forma part de projectes estratègics en el desenvolupament de la IA a Europa com són la construcció de la plataforma europea d'IA, AI4EU, i la iniciativa HumaneAI. El seu objectiu és el desenvolupament de la intel·ligència artificial per a les persones, que pugui ser sostenible i que vagi amb els valors humans.