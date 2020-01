El Ministeri de Sanitat llança una campanya per prevenir la compra de productes falsificats

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i el Centre Europeu del Consumidor a Espanya (CEC-Espanya) han llançat una campanya institucional amb l'objectiu de sensibilitzar els consumidors sobre els múltiples perjudicis que produeix la compra de productes falsos. Les dues institucions volen posar de manifest que l'adquisició de productes falsificats no només contribueix al desenvolupament d'una economia fraudulenta que vulnera els drets de propietat industrial i els drets de la Competència, sinó que a més provoca la pèrdua de les garanties legals i els drets que assisteixen els consumidors com, per exemple, a la restitució del bé en cas de manca de conformitat.

Pel fet que, en general, els productes falsificats no compleixen amb la normativa de seguretat, solen presentar una qualitat inferior i representar un seriós perill per a la salut.

El focus de la campanya s'ha posat en les compres en línia, oferint un total de deu recomanacions que ajudaran a identificar els productes falsificats a internet. En primer lloc, s'aconsella comprovar la identitat del venedor: el nom de la botiga, el seu domicili social així com les seves dades de contacte (adreça, correu electrònic o telèfon i fax) normalment publicats dins l'«Avís Legal» de la web. Les empreses les pàgines web acabin en «.be», «es», «fr» o qualsevol altra extensió d'un país europeu no necessàriament tenen perquè estar ubicades a la Unió Europea.

També es recomana cercar opinions d'altres usuaris. Les que són excessivament positives o massa vagues poden ser de la pròpia botiga en línia el que constituiria una pràctica il·legal, així com investigar si la botiga té segells de confiança. Sanitat suggereix també localitzar els drets de consumidor. El web ha de contenir informació clara i suficient sobre els drets que assisteixen als ciutadans en matèria de consum, com ara el dret a desistir durant els primers 14 dies sense necessitat de justificar el motiu o el termini de la garantia legal mínima.

Un altre consell que es dóna des del Ministeri és comprovar que es pugui visualitzar el producte. La botiga online ha de mostrar amb qualitat suficient la imatge del producte en la seva totalitat per tal de poder observar les seves característiques. Comparar el preu total (impostos inclosos) en diferents pàgines web, verificar que el web és un canal de venda autoritzat i assegurar-se que el mitjà de pagament és segur són altres passos a seguir. La campanya també recorda que la URL ha de començar amb https i no amb http, i diu que és preferible pagar amb targeta de credit i evitar transferències directes de diners. També s'avisa que la garantia d'un producte fals és diferent que la d'un producte similar.