Quirón ha fet 450 operacions amb cirurgia robòtica

L'hospital Quirónsalud Barcelona va ser el primer centre privat que va utilitzar, el 2011, la cirurgia robòtica en el tractament de càncer de pròstata gràcies al sistema quirúrgic Da Vinci. Fins a l'actualitat ha realitzat amb èxit 450 intervencions de càncers urològics (pròstata, bufeta i ronyó) amb resultats oncològics i funcionals d'acord amb els de la majoria dels centres de referència internacionals en aquest camp. En aquest sentit, els resultats obtinguts amb aquesta cirurgia a l'hospital ofereixen una taxa global del voltant del 18% de marges positius en la peça quirúrgica. Aquest aspecte, que és un dels més relacionats amb la supervivència dels pacients, propicia un nombre inferior de pacients remesos a radioteràpia externa després de la cirurgia.

Aquest tipus d'intervenció és menys invasiva i redueix les seqüeles postoperatòries en el pacient: permet la disminució d'analgèsics després de l'operació, s'ocasionen menys pèrdues de sang al quiròfan i calen menys dies de permanència a l'hospital; alhora, comporta una millora en el tractament de la malaltia oncològica i una reducció notable dels efectes adversos associats a la cirurgia. Amb noves tecnologies com els ultrasons o la imatge 3D es pretén complementar els bons resultats de la cirurgia robòtica i afegir-hi elements que aportin seguretat tant en la planificació com durant la intervenció per facilitar les maniobres del cirurgià.

Tal com explica el Dr. Miguel Ángel López Costea, cap de la Unitat de Cirurgia Robòtica Avançada de l'hospital Quirónsalud Barcelona, «la utilització dels ultrasons –ecografia–, que ens ajuda en la localització de tumors renals durant la cirurgia parcial robòtica, o l'ús creixent de tecnologies 3D a la planificació quirúrgica de tumors renals complexos per la seva localització dins del ronyó, són aplicacions en cirurgia robòtica que cada vegada estem fent servir més». «En un futur, no excessivament llunyà, la tecnologia de realitat augmentada tindrà aplicació en el maneig intraoperatori de diferents tumors, i les cirurgies robòtiques seran d'aplicació generalitzada en un temps relativament curt i aportaran una menor invasivitat sense disminuir la visió o la facilitat de moviments per desenvolupar la tècnica quirúrgica», conclou el doctor.



Llarga experiència

El càncer de pròstata és la malaltia en la qual més es desenvolupa la cirurgia robòtica. El motiu és que, quan la realitzen equips amb una experiència i una trajectòria llargues en aquest àmbit, milloren els resultats oncològics i funcionals, tant en el control de la incontinència urinària com en la disminució de la disfunció erèctil associada a la cirurgia convencional, especialment en pacients més joves que volen tenir una millor qualitat de vida.

En el càncer de ronyó hi ha hagut un augment de cirurgia parcial a causa de diagnòstics més precoços, gràcies a la generalització d'exploracions d'imatge –ecografia, tomografia computada, ressonància. L'augment de l'expectativa de vida de la població, amb el consegüent «envelliment» renal per malalties com la diabetis o la hipertensió arterial, ha propiciat un augment de la indicació de cirurgies parcials, la qual cosa ha permès la preservació de teixit renal sense comprometre els resultats oncològics dels pacients. La cirurgia robòtica renal aporta clarament una visió millor del camp operatori i també millora dels resultats oncològics i de funció renal postoperatòria en aquest camp.

Pel que fa a la cirurgia de càncer de bufeta, també ofereix avantatges clars tant a l'hora de realitzar l'extirpació preservant la funció erèctil com en l'execució de la derivació urinària. La cirurgia robòtica també s'utilitza en la resolució quirúrgica de patologies malformatives de l'aparell urinari.