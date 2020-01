El consum de cocaïna causa la meitat de les demandes d'ajuda a Projecte Home

L'organització Projecte Home Catalunya ha atès de forma presencial, durant el 2019, 1.283 persones amb problemes de drogues o altres conductes addictives. Així ho va informar l'entitat que es dedica al tractament i la prevenció de les drogodependències, l'alcoholisme i les ludopaties. Del conjunt de persones ateses, el 50% ha demanat ajuda per addicció a la cocaïna, una xifra que augmenta cinc punts percentuals respecte al 2018 i que confirma una tendència a l'alça en els darrers anys. «No podem abaixar la guàrdia davant d'una substància com la cocaïna, de la qual ja tenim sobrada evidència dels efectes greus per a la salut física i mental», va destacar el director de Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies. L'entitat també va alertar que les festes nadalenques són el moment de l'any amb més risc per a les persones que tenen problemes amb l'alcohol.

Després de la cocaïna, l'alcohol és la droga que més demandes de tractament provoca entre les persones adultes ateses a Projecte Home, amb un 36% dels casos. La segueixen el cànnabis, amb un 5%; les ludopaties, amb un 4%, i l'heroïna, també amb un 4%. La mitjana d'edat dels atesos és de 41 anys.

Pel que fa al sexe, un 82% de les persones ateses són homes i un 18%, dones. Per a l'organització, aquesta diferència mostra les barreres més grans que tenen les dones per iniciar un programa de tractament d'addiccions.

El perfil dels més joves atesos és lleugerament diferent, entre 13 i 23 anys. En aquest cas, el cànnabis és la substància que més demandes d'ajuda provoca, amb un 64% de tots els casos. La cocaïna genera un 15% de les demandes; l'alcohol, un 12%; les ludopaties, un 4% i l'heroïna, un 2%. Entre adolescents i joves, un 80% de les persones ateses són nois i un 20%, noies.

Les xifres de l'entitat concorden amb les dades de l'Informe Europeu de Drogues 2019, que incideix en una major disponibilitat de la cocaïna al mercat, amb noves formes de distribució.