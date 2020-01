Inscripcions obertes per a les vuit curses contra el càncer organitzades per Oncolliga

La Fundació Oncolliga Girona se sumarà un any més a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer (4 de febrer) amb l'organització de la la Run4Cancer, una cursa solidària d'àmbit provincial que tindrà lloc el 9 de febrer i que enguany arribarà a la sisena edició amb el repte de repetir l'èxit de convocatòria de l'any passat, quan s'hi van sumar més de 4.000 persones entre les vuit poblacions on se celebra de manera simultània. Les seus de la cursa tornaran a ser Figueres, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Olot , Salt,Riudellots de la Selva i Tossa de Mar.

L'organització d'aquesta peculiar cursa solidària va a càrrec de la delegació d'Oncolliga a cada població, amb el suport i col·laboració d'altres entitats del municipi, i des de la primera edició el nombre de participants no ha parat de créixer, fins arribar als 4.228 de l'any passat.

El Run4Cancer consta de dues modalitats: un circuit de 10 km pensat per a corredors habituals, i un altre de 5 km pensat per a tots els públics i ideal per fer amb família. Els recorreguts són circulars i transcorren pels nuclis dels municipis i el seu entorn. La sortida serà puntualment a les 10 del matí a totes les seus de la cursa i hi haurà la possibilitat d'inscriure-s'hi el mateix dia des d'una hora abans de la sortida. La plataforma en línia per inscriure's de manera anticipada estarà habilitada al web d'Oncolliga fins al 4 de febrer a les 14 h.

Les inscripcions dels participants i les donacions de diverses empreses col·laboradores van fer possible obtenir l'any passat uns beneficis de 32.086 euros, que es van destinar a finançar els diferents serveis que l'Oncolliga ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies.



Cursa de l'AECC

L'AECC Catalunya contra el Càncer de Girona organitza un any més la Cursa Contra el Càncer per commemorar el Dia Mundial del Càncer, que és el 4 de febrer. La cita esportiva serà el diumenge 2 de febrer i, entre les tres modalitats esportives, espera congregar entre 800 i 1.000 participants. A més de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, l'esdeveniment pretén ser també una reivindicació de l'esport i dels hàbits de vida saludable com a mesura clau per a la prevenció del càncer.

L'organització proposa tres modalitats: una caminada de 5 quilòmetres, que arrencarà a les 9.30; una cursa, també de 5 amb sortida a les 11 i curses infantils que sortiran a partir de les 10.30.

Les inscripcions estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de l'associació.

Els preus de la inscripció seran de 10 euros en la cursa d'adults, 8 euros per a la caminada i 5 euros per a les curses infantils, i s'aplicarà un recàrrec de tres euros sobre la tarifa si es fa el mateix dia de l'esdeveniment.