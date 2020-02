Els càmpings gironins donen 10.000 euros a la investigació contra el càncer infantil

Els càmpings gironins van fer entrega la setmana passada dels 10.000 euros recollits en la campanya càmping solidari que es va dur a terme la temporada passada en una acció pionera en el sector que va estar coordinada per l'empresa GAP Serveis Turístics. Els diners es van entregat a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a través de l'Associació Polseres Candela, perquè es destinin a la investigació del càncer infantil. En el marc de la campanya solidària també s'ha col·laborat amb el Banc de Sang i Teixits de Girona i la Fundació Esclerosi Múltiple.

Els càmpings gironins ja duen a terme periòdicament i de manera individual iniciatives solidàries. No obstant, la temporada passada van decidir sumar esforços i impulsar una potent campanya solidària del sector amb l'objectiu que els establiments i els seus visitants s'impliquessin en diferents causes socials que reverteixen en el conjunt de la ciutadania.

El president de l'Associació, Miquel Gotanegra, explica que «estem molt contents amb el resultat de la campanya que ens ha permès unir esforços i seguir aportant d'una forma més potent el nostre gra de sorra amb accions solidàries. Les causes que hem escollit aquesta temporada afecten nombroses persones i creiem que els càmpings gironins hem de contribuir a que la vida de les persones sigui una mica millor».

A banda del president de l'Associació de Càmpings de Girona i del gerent Ward Wijngaert, l'acte, que es va dur a terme al mateix hospital Sant Joan de Déu, va comptar amb la presència d'Emma Perrier, de l'Obra Social de l'Hospital Sant Joan de Déu; David Sánchez, president de l'Associació Polseres Candela; Núria Garcia i Sílvia Rearte de Polseres Candela; i Albert Oliana, director de GAP Serveis Turístics.

La campanya s'emmarca en l'aposta dels càmpings gironins per la responsabilitat social corporativa que també inclou la creació, fa més d'un any, de la Fundació Càmpings de Girona per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d'aquesta problemàtica.



Tres grans eixos

La campanya solidària es va articular en tres grans eixos: per una banda, es va col·laborar amb l'Associació Polseres Candela que va organitzar als càmpings gironins tallers per als més petits de creació de polseres fetes amb fils de colors. A més, alguns establiments van habilitar, durant un dia, un espai on els treballadors del càmping i les persones allotjades s'hi podien acostar per fer donació de sang. L'espai també estava obert a tothom que volgués donar sang encara que no estigués allotjat al càmping. L'estiu és l'època de l'any on les reserves de sang baixen més degut a la calor, segons el Banc de Sang i Teixits de Girona.

I també en el marc de la campanya càmping solidari els càmpings gironins es van sumar un estiu més al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, una iniciativa organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar la societat sobre una malaltia que actualment afecta a més d'11.000 persones a Catalunya. Els diners recaptats amb la venda de merchandaising del Mulla't aniran destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple.

Els càmpings gironins van rebre el passat mes de gener el guardó de Turisme Responsable de la Generalitat per les nombroses iniciatives impulsades pel sector en aquest àmbit, entre les quals hi ha campanyes com la de càmping solidari.