La Fundació Salut Empordà i el Barça col·laboren a favor de la inclusió social

La Fundació Salut Empordà col·labora amb la Fundació Barça en el projecte d'inclusió i cohesió social que des del 2017 es du a terme a Figueres, juntament amb el consistori de la ciutat, i que utilitza una metodologia que s'anomena FutbolNet. És una metodologia d'intervenció social creada per la Fundació Barça el 2011 que utilitza l'esport i l'activitat física com a eines de reflexió i agents de canvi per millorar la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables. L'objectiu de la iniciativa és donar-los suport fomentant la integració, la inclusió i la cohesió social i creant condicions favorables per a la prevenció de la violència mitjançant l'ús de l'esport com a eina educativa.

Coincidint amb la celebració del Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva, i en el marc de la campanya Nursing Now, la setmana passada la llevadora M. Pilar Avellí, juntament amb les residents M. Teresa Muñoz i Paula Castaño, van oferir dos tallers de dues hores sobre sexualitat i afecte als participants a FutbolNet de Figueres.

Es tracta d'una activitat de prevenció adaptada a les edats dels nois i noies. A partir del concepte global de sexualitat, es van treballar valors com el respecte i la tolerància posant l'accent en l'autoestima, la capacitat de reflexió, actuar sense pressions i el fet que qualsevol vivència ha de ser fruit del consentiment i la llibertat individual. L'objectiu final d'aquests tallers és la prevenció de situacions de risc que es poden produir en grups d'adolescents. A la vegada es va complementar amb informació sobre diferents aspectes, com els canvis físics, l'atracció, l'enamorament, la identitat i l'orientació sexual o les malalties de transmissió sexual. A cada sessió es treballa un valor concret a través de l'activitat física i l'esport, aplicant una metodologia pròpia en la qual els participants són els encarregats de triar les normes.