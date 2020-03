La xocolata de moda que triomfa per perdre pes sense esforç

Aprimar i estar sa. Dues promeses que molts es fan a l'inici de l'any i que volen complir quan l'estiu està molt a la vora. Perdre pes al cap i a la fi és una rutina que requereix dedicació, constància i paciència. Per aconseguir baixar aquests quilos de més és molt important tenir clar què és el que no hem de menjar i saber que l'exercici serà una part fonamental d'aquest procés. Aprimar-se, però no és ni molt menys sinònim de passar fam i menjar el mateix aliment una vegada i una altra . A més, és fonamental tenir en compte que aquesta dinàmica requereix algun sacrifici que a la llarga serà beneficiós pel nostre organisme.

Avui et portem unes postres que està causant sensació a les xarxes socials i que ha fet que molts supermercats hagin d'augmentar el seu "estoc" d'aquesta mena de productes. Es tracta d'alguna cosa que, a més, compleix amb els requisits d'aquells que estan canviant de vida i no precisament per aprimar-se sinó per a portar una alimentació més sana amb el "real food": es tracta de la xocolata "negra", la més pura, la que està menys barrejada. L'ideal és que tingui una proporció de cacau per sobre del 70%. També n'hi ha del 85%.

Per consumir xocolata no requereix preparació (no et portarà molt temps) i, per sobre de tot, és un aliment que pots combinar amb altres productes naturals i que també tenen poques calories.

Una petita porció d'aquesta xocolata té només 50 calories pel que no sumarà massa a la teva dieta diària. Recorda que sempre l'important és aprendre a comparar les calories que ingereixes al final del dia amb les que gastes. En aquest sentit a més de menjar millor és important que et moguis més. Amb uns 15.000 passos al dia (que són ni més ni menys que els que recomana l'Organització Mundial de la Salut per estar en bona forma), hauria de ser suficient.