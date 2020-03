Estudiaran 2.300 infants durant deu anys per veure com incideixen l'alimentació i l'estil de vida en la salut

Un estudi farà el seguiment de 2.300 nens i nenes durant deu anys per veure de quina manera l'alimentació, l'estil de vida, les hores de son i l'entorn afecten, des de ben petits, la salut de les persones. Així, amb el control dels infants, es pretén especificar la incidència de determinades malalties com l'obesitat en funció de l'exposició a diferents factors de risc: alimentació, fraccionament dels àpats, activitat física o sedentarisme, entre d'altres. El seguiment es farà en infants de tres a sis anys de Barcelona, Reus i cinc ciutats més de l'Estat. L'estudi CORAL està coordinat per la investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la URV Nancy Babio i la investigadora de la Universitat de Còrdova Mercedes Gil.

Al projecte hi participa també el responsable de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IIPSV, Jordi Salas-Salvadó. Conformen un grup multidisciplinari amb professionals de la dietètica i nutrició, la pediatria, la infermeria i la biologia, la qual cosa permetrà tenir una visió àmplia dels determinants que es volen identificar.

Serà el primer estudi en aquesta franja d'edat que es fa de manera coordinada i seguint el mateix protocol a les set ciutats de l'Estat on es farà. Inclou inicialment nens i nenes de tres a sis anys de Còrdova, Saragossa, Santiago de Compostel·la, Valencia, Pamplona, Barcelona i Reus, als quals se'ls farà un seguiment durant una mitjana de deu anys amb recollida d'informació anual. A les comarques de Tarragona l'estudi ha començat amb més de 80 infants de Riudoms, i se segueix fent captació per poder arribar a tenir 450 voluntaris, sobretot de les zones de Reus, la Selva del Camp i Cambrils.

Els resultats del treball han de proporcionar les dades necessàries per entendre i poder actuar sobre els determinants dels problemes de salut infantils i posteriors així com de l'extensió de l'obesitat i el sobrepès infantil. A més, a través del llarg període de seguiment hi haurà una gran quantitat d'informació sobre els estils de vida i els hàbits alimentaris dels participants que es lliuraran als pares perquè puguin tenir una informació detallada de la salut dels seus fills.

El projecte es troba en fase de reclutament i d'avaluació dels candidats. El procés preveu que, un cop seleccionats els candidats, se'ls faci una visita amb qüestionaris i es recullin mostres biològiques que serviran per incloure els participants al projecte. A partir d'aquí, es farà una observació anual durant deu anys amb qüestionaris sobre l'estil de vida, el seguiment de la dieta mediterrània i també un control general amb mesures antropomètriques dels infants i diferents proves de condició física. Això suposarà una visita a l'any als centres d'atenció primària per cada participant, que complementarà la informació del seu estat de salut i servirà, també, al seu pediatre i infermer.

L'estudi el faran a tot l'Estat grups de nutrició i de pediatria que formen part del CIBEROBN. A la URV l'estudi l'impulsa la Unitat de Nutrició Humana amb la col·laboració de la Unitat de Pediatria del Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili.