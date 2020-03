A quina hora ens donen els infarts?

Els infarts tenen horari. No és casualitat. Diversos estudis realitzats en diferents llocs del món assenyalen que el nombre d'urgències hospitalàries es multipliquen a l'alba i al capvespre. Concretament, la xifra d'aquesta mena d'episodis creix entre les set i les vuit, tant del matí com de la tarda.

Dit d'una altra manera: els cors tenen tirada pel crepuscle solar. Si els infarts es produeixen més a unes hores que unes altres del dia és perquè el ritme cardíac influeix en els trastorns cardíacs. Com assenyala la Societat Espanyola de Cardiologia, els ritmes circadiaris regulen els canvis en les característiques físiques i mentals que passen en el transcurs d'un dia. La paraula circadiari significa "al voltant d'un dia".

Aquests ritmes, amb una durada de 24 hores, afecten cada sistema del cos humà, des de la circulació i el coneixement fins al metabolisme, la memòria i l'estat d'ànim. També juguen un paper important en determinar quan som més vulnerables a les malalties.

L'estudi de la cronobiología, una espècie de rellotge intern, s'ha desenvolupat en els últims anys pel descobriment de gens específics que ajuden a mantenir els sistemes biològics sincronitzats amb la llum i la foscor. Això fa, sempre segons les recerques, que es produeixin canvis químics importants a l'alba i al capvespre.

En aquest sentit, es posa com a exemple que quan una persona interromp els seus ritmes circadiaris ja sigui per viatjar lluny amb avió, per horaris irregulars en el treball o veure la televisió fins a altes hores de la matinada, pot augmentar el risc de sofrir malalties del cor i diabetis.

L'hora crítica pel sistema cardíac és la de l'alba. Després de la fase de repòs, l'organisme es reactiva amb la llum del dia o en el moment en què el cervell reflecteixi que hem dormit prou i que toca posar-se en peus. Aquest moment sol provocar un augment en la sang de catecolamines, unes hormones amb un paper important en la gestió de l'estrès que poden ser un desencadenant d'accident cardíac.

Així, diferents estudis reflecteixen la fluctuació circadiària quant a l'aparició més freqüent d'accidents cardiovasculars a certes hores del dia, com infarts de miocardi, arrítmies malignes, mort sobtada, ictus, dissecció aòrtica i trencament d'aneurismes abdominals, que es donen de manera predominant en les primeres hores del matí.

No queda aquí la cosa. Un estudi recent de l'Hospital Clínic Sant Carles de Madrid, realitzat amb el suport del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC), va assenyalar, per primera vegada, que els infarts que ocorren a primera hora del matí poden ser de major grandària. És a dir, els investigadors van concloure que existeix una influència important en l'hora del dia quant a sofrir un infart de miocardi i la seva grandària, sent major en els malalts que el sofreixen en la transició nit-dia.

De fet, tal és la influència del ritme circadiari que científics de la Universitat d'Alabama, als Estats Units, van trobar que el risc de sofrir un infart durant els dos dies següents al canvi d'horari que es realitza a l'octubre i març és un 10% major.