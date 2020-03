Els equips pediàtrics del Baix Empordà volen augmentar els recursos i la qualitat assistencial

A partir d'aquest mes de març s'incrementaran de manera progressiva els recursos dels equips pediàtrics de les àrees bàsiques de salut de Palafrugell, Palamós, Torroella de Montgrí i La Bisbal d'Empordà i també s'implementarà un nou model de treball.

L'equip de pediatria ha establert, per a les visites de revisió i seguiment del nen sa, quin professional és l'idoni per a cada a visita en funció de l'edat i de les activitats preventives i de promoció de la salut que cal fer en cada moment. Aquesta redistribució de les tasques permetrà al pediatre disposar de més temps per al seguiment dels casos complexos i diagnòstic precoç de trastorns alimentaris, de desenvolupament, de conducta o psicològics de l'infant.

Els equips pediàtrics s'han preparat per al canvi i durant un any han revisat conjuntament els protocols d'exploració pediàtrica i el personal d'infermeria ha fet formació teòrica i també pràctica. L'equip està format per pediatres, infermeres pediàtriques i personal administratiu que gestiona les agendes de pediatria.

Aquest nou model s'inicia a partir d'aquesta setmana al CAP de Palafrugell i als consultoris de Pals i Begur. Està previst que s'implanti de manera progressiva a les altres àrees bàsiques de salut durant el 2020 i 2021.

La nova forma de treballar i organització dels equips suposa un canvi quantitatiu, ja que els equips pediàtrics de lesquatre àrees es reforçaran amb tres infermeres pediàtriques més.

A banda, també suposarà un canvi qualitatiu en l'atenció mèdica que els equips presten als infants, tant en les revisions pediàtriques –eina fonamental per al diagnòstic precoç i la prevenció de trastorns en el desenvolupament del nen i de l'adolescent– com en el seguiment del programa del nen sa. Aquest programa té per objectius: facilitar uns hàbits i unes actituds de salut positius en els infants, detectar precoçment els problemes de salut infantil i facilitar el seu seguiment i la seva derivació? a l'hospital o altres centres i especialistes, si s'escau.

Aquest model organitzatiu ja ha estat implantat amb èxit en alguns centres de Catalunya i ara els equips pediàtrics del Baix Empordà seran els primers en implementar-ho a la demarcació.