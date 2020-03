Nous serveis al centre de salut i esport Mifas Active

El centre de salut i esport d'atenció integral Mifas Active ha ampliat l'oferta de serveis. Concretament, des d'aquest mes de març realitzen sessions de gimnàs a domicili, aquateràpia, atenció psicològica, integració funcional, tallers per guanyar autonomia i assessorament als docents. Amb tot, el centre s'ha convertit en un punt de referència per a les persones amb discapacitat i altres.

Estan especialitzats en lesions medul·lars i cerebrals, malalties degeneratives i congènites, ictus, Parkinson, paràlisi cerebral, problemes d'equilibri, distonies i en les persones grans. Els seus tractaments s'adapten específicament a cada persona, tenint en compte les molèsties, l'edat i les seves capacitats.

A finals del 2017, el Grup Mifas va posar en funcionament aquest centre d'atenció integral per a persones amb discapacitat al barri de Sant Narcís de Girona. L'espai està situat, concretament, al carrer Empúries número 31, on antigament tenia la seu central el Grup Mifas. En un primer moment, l'espai només comptava amb un gimnàs especialitzat per a persones que tenen com a objectiu restituir, minimitzar i compensar, en la mesura del possible, els dèficits funcionals que apareixen a conseqüència d'una lesió o malaltia.

El centre, que s'anomena Mifas Active, s'ha anat adaptant a les necessitats del col·lectiu i ha anat ampliant els seus serveis. Un equip multidisciplinari de tècnics especialistes en diversitat funcional ofereix una àmplia gamma de serveis nous des de principis d'aquest mes de març. «Amb el temps hem anat detectant diferents necessitats que tenen els nostres usuaris i per això hem decidit obrir-nos a noves activitats», explica el president del Grup Mifas, Albert Carbonell. I el que és més important, les instal·lacions de Mifas Actives són 100% accessibles amb dutxes, vestidors, lliteres i sales totalment adaptades.



Gimnàs a domicili

Al centre de Mifas Active hi ha un gimnàs totalment adaptat on s'ofereix una atenció personalitzada per a la pràctica d'exercici físic. Les sessions poden ser individuals, en parella o en grup (màxim de 5 persones), sempre tenint en compte les capacitats de cada persona. A més, ara també ofereixen entrenaments a domicili. L'objectiu és que els usuaris puguin fer esport a casa seva amb la supervisió d'una entrenadora personal.



Aquateràpia

Un altre dels serveis que ofereixen és el d'aquateràpia, és a dir, fer exercicis terapèutics dins d'una piscina amb la supervisió d'una entrenadora personal. L'usuari treballa la musculatura de tot el cos en funció de les seves capacitats, necessitats i objectius. Les sessions es duen a terme a la piscina de Can Gibert del Pla de Girona.



Atenció Psicològica

Les persones amb discapacitat poden mostrar els mateixos trastorns psicològics que les persones sense discapacitat. No obstant això, es troben diferents factors biològics, psicològics i socials que poden causar una major presència en aquest col·lectiu de persones.

Per exemple, en els primers moments, un dels impactes més complicats de suportar és el diagnòstic de discapacitat, ja que la persona que el rep viu un període d'acceptació que la pot conduir per diverses etapes: la negació, la culpa, la ràbia i l'acceptació. Davant d'això, Mifas Active ofereix sessions d'atenció psicològica, que pretenen ser un espai individual en el qual la persona se senti segura i amb confiança per tal de poder-la acompanyar i guiar en el seu procés de millora o canvi.



Integració Funcional

Aquest servei es duu a terme a través del mètode Feldenkrais, que consisteix a fer una exploració dels moviments del cos i en el desenvolupament d'una atenció i una percepció fina de l'esquema corporal. Aquest mètode ajuda a l'usuari a prendre consciència dels moviments automàtics i repetitius que s'han anat adoptant al llarg de la vida, i alliberar-se d'ells. És una estratègia d'autoaprenentatge que millora les habilitats i el confort a la vida quotidiana.



Guanya Autonomia

Guanya Autonomia és un servei de reeducació integral adreçat a persones usuàries de cadira de rodes manual o elèctrica, caminador, bastó, crosses i scooter entre d'altres. Mifas Active ajuda a aquestes persones a aprendre i interioritzar noves formes de dur a terme les activitats de la vida diària amb seguretat, com desplaçar-se per casa i la ciutat, cuinar, anar de compres, treure les escombraries, vestir-se o anar al cinema. Aquest treball es duu a terme a través de tres figures: l'educadora física esportiva, la infermera i la terapeuta.



Assessorament a mestres

Mifas Active també ofereix assessorament gratuït, com a especialistes en Activitat Física Adaptada, al professorat d'Educació Física de diferents escoles de primària i secundària de la demarcació de Girona, que tinguin a les seves classes alumnes que presenten alguna discapacitat física.

L'ampliació de nous serveis no acaba aquí. El Grup Mifas ja està preparant incorporar un logopeda, més fisioterapeutes i un neuropsicòleg.