Els 5 falsos mites sobre el coronavirus que no hauries de creure

L'epidèmia del coronavirus ha generat la difusió en els últims dies d'un important nombre d'informacions sobre les precaucions que tots hem de seguir per tal de no contreure el virus. No obstant això, com sol passar en aquestes ocasions, no totes les notícies són precises i responen a criteris científics, sinó que proliferen les faules i les 'fake news' destinades a desinformar a la població.

Entre aquestes últimes, recollim alguns consells que han circulat en els últims dies per Internet i per les xarxes socials i que només són falsos mites que en cap cas hauries de tenir en compte.



L'all no protegeix

Ha circulat en les xarxes socials la faula que menjar all seria una bona manera de prevenir infeccions. Cert és que l'OMS ho té llistat com "un aliment saludable que pot tenir algunes propietats antimicrobianes", però contra el coronavirus i infeccions similars no existeixen evidències que tingui cap efecte.



Receptes de gel casolà

No, elaborar el teu propi gel alcohòlic amb una proporció de vodka o similars no et protegeix contra el coronavirus. Els productes que pots trobar en botigues estan específicament elaborats per tal d'aconseguir una correcta desinfecció, però les receptes que trobis per Internet probablement no seran segures ni adequades per a la teva pell.



Rutines de beure aigua

Un dels mites més compartits en xarxes socials és el suposat consell d'un metge japonès (de l'existència real del qual no es tenen proves) que beure aigua cada 15 minuts seria una forma adequada d'eliminar els virus que entren en la boca. Mantenir-se hidratat és un bon consell mèdic, però d'una forma normal i natural, no establint aquesta rutina, que no farà que no t'entrin virus per les vies respiratòries.



Diferents formes de calor

Hi ha missatges erronis a Internet que animen a beure aigua calenta, prendre banys calents, exposar-se al sol o evitar prendre gelat. Cap d'aquestes coses té base científica, són missatges falsos propagats per les xarxes que en cap cas t'ajudaran a evitar el contagi o a curar-te del coronavirus.



Plata col·loidal

Un presentador evangelista amb molt de predicament en la televisió estatunidenca va recollir en el seu programa el missatge que l'ús de la plata col·loidal, composta per petites partícules d'aquest metall suspeses en líquid, serviria per combatre el coronavirus. La idea es va difondre àmpliament a Facebook per diferents grups desconfiats de la medicina convencional i ha circulat amb gran velocitat en tota mena de xarxes. Les autoritats de salut estatunidenques han desmentit ràpidament que serveixi per a curar malalties. És més, pot causar danys renals, convulsions, canvis de color en la pell i altres problemes de salut.