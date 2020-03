Així has de netejar el teu mòbil per tal d'evitar virus i bacteris

Així has de rentar el teu mòbil per evitar la propagació de virus i bacteris

Avui dia, pràcticament tothom té un telèfon mòbil en la butxaca. Constantment ho utilitzem per parlar amb els nostres éssers pròxims, consultar qualsevol tipus d'informació o trucar per telèfon. Ho agafem, ho guardem, ho posem en diverses superfícies, ho passem de mà en mà per ensenyar la pantalla a altres persones...

Amb aquest ús, és normal que els telèfons intel·ligents d'avui dia siguin un autèntic focus de gèrmens i bacteris. Un recent estudi de la Universitat de Barcelona apunta que en la seva superfície s'acumulen 30 vegades més patògens dels que hi ha en una tassa de vàter, per la qual cosa convé tenir-los nets, i més en circumstàncies com les actuals en les quals s'han d'extremar les precaucions amb la irrupció del coronavirus. De fet, s'estima que aquest roman més d'una setmana (fins a uns nou dies) en les superfícies més utilitzades en l'elaboració de telèfons mòbils, com el cristall, el metall o el plàstic.

Per això, és desitjable seguir determinats consells per a tenir el teu telèfon el més net possible, amb les cures necessàries per a no perjudicar el seu adequat funcionament. Aquestes són les principals línies a seguir:

Neteja bàsica

Molts fabricants donen instruccions sobre com han de cuidar-se els seus telèfons. Apple, sense anar més lluny, aconsella l'ús d'un drap petit, dels quals habitualment s'empren per a netejar lents de càmeres de fotos, per repassar la pantalla i netejar-la de qualsevol mena de brutícia. Això pot fer-se en uns instants tots els dies.



Quins productes utilitzar

Si vols realitzar una neteja una mica més en profunditat que la bàsica, no és necessari res extremadament complex. Una opció és agafar dos draps, un fregar-ho mullat en aigua amb sabó (amb extremada cura amb tots els botons, ranures i ports del teu dispositiu, que no hauran de mullar-se) i l'altre passar-ho immediatament després, sec, per tak de deixar el telèfon com nou. Si vols anar un pas més enllà pots utilitzar alcohol isopropílic, un líquid específic per a la neteja de productes electrònics i que no perjudica el seu funcionament.



Quins productes no utilitzar

L'alcohol en la seva versió més habitual no és aconsellable utilitzar-lo per a netejar els telèfons mòbils ni altres productes de tecnologia, atès que destrueix una capa que tenen tots els dispositius amb propietats oleofòbiques, dissenyada, entre altres propòsits, per impedir que la pantalla es quedi plena d'empremtes dactilars.



Un pas més enllà

Si la brutícia del teu dispositiu és extrema o si vols portar les precaucions al màxim nivell possible, hi ha un últim recurs: un aparell ultraviolat capaç d'eliminar tots els microbis i els virus utilitzant la seva radiació. Cada vegada es comercialitzen més, encara que encara no és una cosa molt generalitzada entre els usuaris.



Segueix les normes d'higiene

Tal com hauràs llegit ja en nombroses ocasions, la principal mesura per tal d'evitar la propagació de gèrmens i virus és la higiene personal, per la qual cosa, per a minimitzar la quantitat de patògens en el teu telèfon mòbil, és adequat i desitjable rentar-se les mans amb aigua i sabó de manera freqüent o utilitzar un gel hidroalcohòlic per tal d'eliminar potencials riscos.