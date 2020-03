L'OMS nega que els diners en efectiu propaguin el coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha rebutjat un informe publicat als mitjans de comunicació britànics que assenyalava que l'agència de l'ONU havia vinculat el Covid-19 amb els diners en efectiu.Segons va assenyalar la portaveu de l'OMS, Fadela Chaib, en declaracions a través de correu electrònic a MarketWatch, l'agència de les Nacions Unides "no" va dir que l'efectiu estava transmetent el nou coronavirus. "Van tergiversar les nostres paraules", va comentar.

La portaveu va tractar d'aclarir els comentaris sobre un article àmpliament citat en mitjans de comunicació del Regne Unit que apuntava que l'OMS havia dit que "els bitllets podrien estar propagant el nou coronavirus" i que "els clients haurien de rentar-se les mans després de tocar els bitllets perquè el virus infecciós pot aferrar-se a la superfície durant diversos dies". L'informe dels mitjans també deia que l'OMS havia suggerit als clients que utilitzin pagaments sense contacte.

"Ens van preguntar si pensàvem que els bitllets podrien transmetre Covid-19 i vam dir que la gent hauria de rentar-se les mans després de manipular diners, especialment si manipula o menja aliments", perquè "és una bona pràctica d'higiene", va agregar.

L'OMS assegura que "la malaltia pot propagar-se de persona a persona a través de petites gotes del nas o la boca que es propaguen quan una persona amb Covid-19 tus o exhala", i recomana mantenir-se a més d'un metre de distància d'una persona malalta.

A més, tal com informa MarketWatch, experts dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) creuen que el Covid-19 es propaga principalment de persona a persona, entre persones que es troben a una mica més de metre i mig de distància entre si i a través de gotes produïdes per la tos o l'esternut d'una persona malalta.

Així, les persones possiblement poden contreure la malaltia en tocar un objecte o superfície infectats "i després tocar-se la boca, el nas o possiblement els ulls", però els experts no creuen que aquest sigui la principal manera de transmissió, segons els CDC.

Uns altres coronavirus humans, com la Síndrome Respiratòria Aguda Sever (SARS) i la Síndrome Respiratòria per coronavirus d'Orient Mitjà (MERS), poden romandre en superfícies com el vidre, el metall o el plàstic a temperatura ambient durant fins a nou dies, segons una recent anàlisi de 22 estudis publicat en el 'Journal of Hospital Infection'. Segons els autors, la desinfecció de les superfícies pot reduir ràpidament la infectivitat d'aquests virus.