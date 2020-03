Els experts estimen que el pic del coronavirus arribarà a mitjans d'abril

Investigadors de l'Institut de Matemàtica Multidisciplinari (IMM) de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desenvolupat un lloc web que publica diàriament, a tres dies vista, una estimació de la predicció de l'evolució del coronavirus a Espanya, i, avui dia, calculen que el pic podria aconseguir-se en la segona / tercera setmana d'abril.

Aquest lloc d'internet té caràcter acadèmic i s'ha estat desenvolupat pel grup de recerca MUNQU de l'IMM amb l'objectiu de publicar diàriament una estimació de la predicció de l'evolució del COVID-19 a Espanya, han indicat fonts d'aquest institut.

La informació publicada correspon als resultats obtinguts d'un model SIR (susceptible, infectat, recuperat) i el calibratge del model s'actualitza diàriament amb les dades del Ministeri de Sanitat publicades el dia previ a la data de l'informe.

El model ofereix a més una predicció a tres dies vista, tot i que els resultats poden variar pel que fa a la realitat, segons ha explicat a l'Agència Efe l'investigador Rafael Villanueva, membre de l'equip d'investigació de l'IMM.

Segons aquestes estimacions, per al 19 de març les previsions són que el nombre de casos reportats oscil·li entre un mínim de 12.533 i un màxim de 32.695.

Donada la naturalesa del COVID-19, les circumstàncies en què ha sorgit i les decisions que es van prenent contra la infecció, el model assumeix que les taxes de contagi varien cada dia.

En referència als resultats obtinguts i d'acord amb diferents consultes a experts, l'informe indica que el nombre d'infectats pel COVID-19 a Espanya no coincideix amb el nombre de reportats per les autoritats sanitàries, ja que aquelles persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus estan romanent en quarantena sense acudir a cap centre hospitalari o fins i tot desconeixen que pateixen aquesta infecció.

Molta incertesa

"Estem en un estat de molta incertesa", ha assenyalat Villanueva, qui ha indicat a més que aquestes primeres estimacions s'estan realitzant "sense tenir en compte la quarantena", ja que les persones que estan arribant ara als hospitals semblaria que es van encomanar abans d'iniciar-se els aïllaments.

L'investigador destaca com a dada positiva que s'està notant que les mesures adoptades per les autoritats sanitàries estan donant una resposta "positiva", i que amb l'establiment de la quarantena s'espera que "el pic del contagi sigui el més baix possible" i "tardi més a arribar". L'estimació inicial és que aquest pic es produeixi entre la segona i la tercera setmana del mes d'abril, ha indicat Villanueva.

Segons l'IMM, pel fet que el període d'incubació és d'un a catorze dies i és possible la manifestació asimptomàtica, els resultats obtinguts en el model reflecteixen l'efecte de les mesures preses uns dies previs al dia de publicació d'aquest informe.

Això vol dir que les mesures que es vagin prenent tindran reflex en els casos reportats uns dies més tard, afegeix.