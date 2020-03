Vuit consells pràctics i saludables per millorar els orgasmes

El sexe és una cosa natural i pròpia de l'ésser humà, que també pot ser meravellós sempre que coneguem el nostre cos i el maneig del seu quadre de comandaments. Arribar a l'èxtasi sexual no sempre és una tasca fàcil, hi ha dies que passa i altres que no, en funció de diferents factors. Per això, per poder gaudir sense tabús i intensificar al màxim aquest magnífic regal de la natura, la Unitat de Sòl Pèlvic de la Clínica de Dr Rozalén ofereixen vuit consells:

1. Conèixer el propi cos: sens dubte, la regla bàsica per aconseguir bons orgasmes és conèixer els nostres gustos i el nostre cos.

2. Enfortir el sòl pelvià. Els exercicis de Kegel són un clàssic entre les dones que volen tenir fantàstics orgasmes. L'ideal és fer aquests entrenaments diàriament, o fins i tot diverses vegades al dia.

3. Endarrerir el plaer. Com més s'allargui l'excitació sexual més gran serà el posterior esclat de plaer. S'aconsegueix, per exemple, si quan s'està molt a prop de l'orgasme, s'abaixa el ritme i es torna a començar.

4. Comunicar-se. Són molts els experts que asseguren que els homes agraeixen que una veu entesa els guiï en el camí cap al clímax. Se'ns dubte, aquest és el bon mètode perquè els orgasmes siguin espectaculars.

5. Mai endur-se els problemes al llit. Més del 70% de les dones asseguren que l'estrès disminueix la seva excitació, un fet que redueix les possibilitats d'arribar a l'orgasme i la qualitat del mateix. El millor consell en aquests casos és deixar les preocupacions per a un altre moment i practicar el famós Mindfulnes.

6. Desperta! Estar cansat o cansada, adormit/da, o begut/da, impossibilita o empitjora enormement la nostra capacitat de sentir. Reserva moments de frescor i lucidesa quan es tracti de buscar un bon orgasme.

7. Una bona dieta. Per gaudir de bons orgasmes l'alimentació ha de ser sana, equilibrada i suficient. El tabac, les drogues o una alimentació excessiva o insuficient poden arruïnar el teu orgasme.

8. Tenir cura de la salut. Les infeccions sexuals també minven la capacitat de desig sexual fent així més dificultosa la tasca d'arribar a l'orgasme.